Zaćmienie Słońca: O której faza maksimum w poszczególnych miastach w Polsce?

Częściowe zaćmienie Słońca już we wtorek 25 października 2022 roku. To niezwykłe zjawisko, podczas którego Słońce lub jego część zostaje zakryte przez Księżyc, będzie można obserwować również w Polsce. Będzie to najgłębsze zaćmienie widoczne z naszego kraju od ponad siedmiu lat. O której godzinie będzie można obserwować zaćmienie Słońca? Jak bezpiecznie oglądać to zjawisko? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Częściowe zaćmienie Słońca nastąpi we wtorek 25 października. O której godzinie obserwować to zjawisko w Polsce? Wyjaśniamy / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL