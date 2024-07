Według najnowszego sondażu CBOS pierwsze miejsce na liście polityków cieszących się największym zaufaniem zajmuje prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do niego ma obecnie 49 proc. ankietowanych. W porównaniu do czerwcowego badania sondażowni, jest to wzrost o 3 pkt proc. Politykowi nie ufa 41 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.).