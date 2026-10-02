W skrócie Magdalena Sroka, była policjantka i obecnie posłanka PSL, odniosła się do nagrania Sławomira Mentzena, krytykując jego wypowiedź o kobietach w policji.

Sławomir Mentzen opublikował nagranie, w którym ironicznie odniósł się do przyjęcia nowych policjantek do dolnośląskiej policji.

Na nagranie Mentzena zareagowali również Marcin Kierwiński, Karolina Gałecka i Donald Tusk, wyrażając publiczną dezaprobatę.

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Magdalena Sroka przed objęciem mandatu poselskiego przez ponad 15 lat służyła w policji. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniosła się do nagrania Sławomira Mentzena, które wywołało falę komentarzy w sieci.

- Tym filmikiem strzelił sobie nie w jedno, ale w dwa kolana. Pan Mentzen powinien przeprosić wszystkie funkcjonariuszki. Zachowuje się jak zwykły cham - powiedziała posłanka PSL.

Sroka zwróciła uwagę, że polityk Konfederacji wykorzystał w swoim nagraniu tylko zdjęcia przedstawiające kobiety. Tymczasem wśród 150 nowych funkcjonariuszy dolnośląskiej policji 85 stanowili mężczyźni. Jak dodała, w całej polskiej policji służy około 22 tys. kobiet.

- Znam niejedną, która by takiego Mentzena złożyła w mniej niż 30 sekund - mówiła dla WP.

- Jeśli pan Mentzen nie czuje się bezpieczny, to myślę, że może powinien coś ze sobą zrobić, żeby jednak się poczuć bardziej bezpiecznie. Może to jakieś jego traumy, spowodowane nieprzyjemnymi zdarzeniami z kobietami - mówiła Sroka.

W jej ocenie Mentzen swoim nagraniem obraził zarówno "polskie kobiety", jak i "polski mundur".

- To jest brak szacunku dla naprawdę ciężkiej służby, którą każdego dnia te policjantki wykonują - dodała.

- Kiedy słucham polityka aspirującego do rządzenia w Polsce, który wypowiada się w ten sposób, to z pewnością nie jest to człowiek, który dodaje powagi urzędowi. Ani nie jest to człowiek, który powoduje, że w Polsce możemy czuć się bezpieczniej - mówiła w WP.

Sławomir Mentzen zakpił z policjantek. "Czujecie się bezpieczniej?"

Burzę wywołało nagranie opublikowane przez Mentzena po informacji dolnośląskiej policji o przyjęciu ponad 150 nowych funkcjonariuszy. Polityk w swoim materiale skupił się na kobietach rozpoczynających służbę, a wpis opatrzył pytaniem: "A wy czujecie się bezpieczniej?".

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- Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie - ironizował Mentzen.

Nagranie spotkało się z reakcją polityków. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwrócił się bezpośrednio do lidera Konfederacji.

"Panie Mentzen, w odróżnieniu od Pana te policjantki dobrze służą Polsce" - napisał. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka również skrytykowała polityka.

"Te kobiety, z których Pan szydzi, narażają życie i chronią ludzi, w tym Pana. Pan nosi garnitur i przynosi wstyd. Różnica klas" - stwierdziła.

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Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk, który opublikował zdjęcie policjantek i napisał krótko: "Duma!".



