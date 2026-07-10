"Zachowuje się jak warchoł". Tusk ostro o Kaczyńskim, w tle miesięcznica

W skrócie Donald Tusk skrytykował Jarosława Kaczyńskiego za zachowanie podczas miesięcznicy smoleńskiej, określając je jako niegodne polityka.

Marcin Kierwiński również wyraził dezaprobatę wobec postawy prezesa PiS względem policji, podkreślając, że politycy nie stoją ponad prawem.

Podczas wydarzenia na placu Piłsudskiego doszło do przepychanek, a politycy PiS mieli ograniczony dostęp do pomnika ze względu na działania funkcjonariuszy i kontrmanifestację.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Nic nowego pod słońcem... Hołota... Co ja mam tu powiedzieć? Oczywiście przykre jest to, że lider opozycji systematycznie atakuje polskie służby mundurowe - powiedział premier Donald Tusk zapytany o zachowanie Jarosława Kaczyńskiego przez dziennikarzy.

Polityk miał wyraźny problem z sformułowaniem komentarza i długo się wahał, zanim udzielił odpowiedzi. - Zachowuje się jak klasyczny warchoł, tyle mu zostało z polityki. Niegodne zachowanie politycznego warchoła - stwierdził ostatecznie, dodając, że "przykre jest, że zawsze wykorzystuje do tego tragedię smoleńską".

Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Ostre słowa Donalda Tuska

Wydarzenia z obchodów miesięcznicy smoleńskiej skomentował także szef MSWiA Marcin Kierwiński, który napisał o "skandalicznym zachowaniu" prezesa PiS wobec polskiej policji.

"To hańba że były wicepremierem ds. bezpieczeństwa atakuje funkcjonariuszy i polski mundur. Policja dba o porządek publiczny i bezpieczeństwo każdego obywatela. Czasy polityków ponad prawem Panie Kaczyński minęły" - wskazał.

Rozwiń

Podczas piątkowej miesięcznicy smoleńskiej Kaczyński krytykował policję, określając funkcjonariuszy jako "bojówkę rządzącej partii". Zapowiedział, że w przypadku ponownego dojścia do władzy PiS "trzeba będzie powołać jakąś gwardię obywatelską, która będzie bardziej zdecydowana".

- Ci z policji, którzy pozostaną, będą wiedzieli, że muszą wykonywać swoje obowiązki, a tacy jak ci odpowiedzą za to, co robili i trzeba będzie wyjaśnić, czy oni działają sami, czy na zlecenie rosyjskie, czy innego państwa graniczącego z Polską, a to już ciężkie przestępstwo. My zaostrzymy kodeks karny, więc będzie dożywocie za to - twierdził.

Miesięcznica smoleńska. Jarosław Kaczyński uderzył w policję

Irytację prezesa Prawa i Sprawiedliwości wywołało zachowanie funkcjonariuszy, którzy zabezpieczali wydarzenie na placu Piłsudskiego. Politycy ugrupowania nie mogli podejść pod sam pomnik upamiętniający ofiary ze względu na obecność policjantów i trwającą kontrmanifestację.

W efekcie prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz również obecny na obchodach szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki wdali się w dyskusję z funkcjonariuszami. Politycy argumentowali, że protestujący "nie mają prawa" zakłócać uroczystości.

Wśród osób zgromadzonych na placu doszło do przepychanek, w które jednak nie zaangażowali się bezpośrednio politycy. Im z kolei ostatecznie udało się złożyć wieńce, choć doszło do tego kilka metrów od pomnika. Cała uroczystość była wielokrotnie przerywana głośnymi okrzykami osób biorących udział w manifestacji.

- A to, co się tutaj dzieje, nie wywołuje żadnych reakcji ze strony policji, niestety, mimo że odpowiednie wnioski już dawno są złożone ze strony wymiaru sprawiedliwości - mówił Kaczyński podczas późniejszego wystąpienia, wskazując, że jest to objaw "głębokiej choroby, całkowitego kryzysu" wymiaru sprawiedliwości i państwa.

Policja odpowiedziała na zarzuty Jarosława Kaczyńskiego

"Komenda Stołeczna Policji podkreśla, że wszystkie czynności wykonywane przez funkcjonariuszy realizowane są wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa" - czytamy w komunikacie policji, opublikowanym po wydarzeniach, do których doszło podczas miesięcznicy smoleńskiej.

Funkcjonariusze zaznaczyli, że rolą formacji jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zgromadzeń i osobom postronnym. "Policjanci podejmują działania mające zapobiegać eskalacji napięć, naruszeniom porządku publicznego oraz wszystkim zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i mienia" - wskazano.

"Policja pozostaje formacją apolityczną. Funkcjonariusze realizują swoje ustawowe zadania w sposób bezstronny, kierując się wyłącznie obowiązującymi przepisami prawa oraz oceną sytuacji" - podkreślono.





"Polityczny WF": Kosiniak-Kamysz przestawił wajchę. Gra na Tuska INTERIA.PL