"Uwaga! Dziś (10.08) możliwe lokalne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - powiadomienie o takiej treści otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbiorcy w części województwa małopolskiego.

Alert obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański i wielicki.

Burze z gradem i upał. Kolejne ostrzeżenia IMGW i alert RCB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wcześniej ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla sześciu województw we wschodniej i północno-wschodniej części kraju.

Polscy Łowcy Burz ostrzegają przed możliwym wiatrem do 100 km/h, gradem i trąbami powietrznymi.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, a także części województw: małopolskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad" - poinformował IMGW.

Alerty obowiązują do późnych godzin wieczornych w niedzielę.

Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałami dla południowo-wschodniej Polski - w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

IMGW poinformował, że na tym obszarze spodziewane są temperatury maksymalne wahające się miedzy 29 a 32 stopni C.

Ostrzeżenia będą obowiązywały w niedzielę od godz. 12 do 20.

"Nie wyklucza się rozwoju trąb powietrznych". Ostrzegają przed wichurami

Jak poinformowali Polscy Łowcy Burz (Skywarn Polska), w niedzielę przez Polskę przejdzie zatoka oraz chłodny front atmosferyczny, związany z niżem znad rejonu Morza Norweskiego. Możliwy będzie wiatr w porywach do ok. 100 km/h oraz opady gradu o średnicy do około 5 cm.

"Na północnym wschodzie, gdzie w warstwie granicznej troposfery będzie więcej wilgoci, nie wyklucza się rozwoju pojedynczych trąb powietrznych. Pierwsze burze powinny rozwinąć się już około południa, z kolei późnym popołudniem lub pod wieczór strefa burz i niebezpiecznych zjawisk towarzyszących powinna opuścić obszar Polski" - napisano na portalu Skywarn Polska.

