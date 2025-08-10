"Zachowaj ostrożność". Ostrzeżenia przed burzami, gradem i upałem
Przed burzami z gradem i upałami ostrzega w niedzielę IMGW. Ostrzeżeniami pierwszego stopnia objęta jest północno-wschodnia i wschodnia część kraju. Mieszkańcy województwa małopolskiego otrzymali alert RCB, zawiadamiający o nawałnicach i wichurach. "Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - wezwano.
"Uwaga! Dziś (10.08) możliwe lokalne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - powiadomienie o takiej treści otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbiorcy w części województwa małopolskiego.
Alert obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański i wielicki.
Burze z gradem i upał. Kolejne ostrzeżenia IMGW i alert RCB
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wcześniej ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla sześciu województw we wschodniej i północno-wschodniej części kraju.
Polscy Łowcy Burz ostrzegają przed możliwym wiatrem do 100 km/h, gradem i trąbami powietrznymi.
Ostrzeżenia IMGW przed burzami dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, a także części województw: małopolskiego, mazowieckiego i pomorskiego.
"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad" - poinformował IMGW.
Alerty obowiązują do późnych godzin wieczornych w niedzielę.
Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałami dla południowo-wschodniej Polski - w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.
IMGW poinformował, że na tym obszarze spodziewane są temperatury maksymalne wahające się miedzy 29 a 32 stopni C.
Ostrzeżenia będą obowiązywały w niedzielę od godz. 12 do 20.
"Nie wyklucza się rozwoju trąb powietrznych". Ostrzegają przed wichurami
Jak poinformowali Polscy Łowcy Burz (Skywarn Polska), w niedzielę przez Polskę przejdzie zatoka oraz chłodny front atmosferyczny, związany z niżem znad rejonu Morza Norweskiego. Możliwy będzie wiatr w porywach do ok. 100 km/h oraz opady gradu o średnicy do około 5 cm.
"Na północnym wschodzie, gdzie w warstwie granicznej troposfery będzie więcej wilgoci, nie wyklucza się rozwoju pojedynczych trąb powietrznych. Pierwsze burze powinny rozwinąć się już około południa, z kolei późnym popołudniem lub pod wieczór strefa burz i niebezpiecznych zjawisk towarzyszących powinna opuścić obszar Polski" - napisano na portalu Skywarn Polska.
