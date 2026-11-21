W skrócie Rafał Trzaskowski odpowiedział na oskarżenia Marii Zacharowej, nazywając akty wandalizmu na warszawskich pomnikach zaplanowaną prowokacją.

Prezydent stolicy odmówił przyjmowania pouczeń od Rosji, przywołując zbrodnię katyńską oraz rosyjskie ataki na ukraińskich cywilów w Mariupolu.

Władze Warszawy wyjaśniły, że polskie prawo chroni groby wojenne, natomiast usuwane są jedynie obiekty stanowiące symbole sowieckiej propagandy.

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"Napisałem, że napisy na warszawskich pomnikach to zaplanowana prowokacja - i pierwsza odezwała się rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Dziękuję za potwierdzenie, komu ta prowokacja służy" - stwierdził Rafał Trzaskowski, przytaczając wcześniej powiedzenie "uderz w stół, a nożyce się odezwą".

Prezydent Warszawy odniósł się w ten sposób do słów Marii Zacharowej, która zarzuciła mu hipokryzję i brak reakcji na - jak twierdziła - regularne akty wandalizmu wymierzone w radzieckie miejsca pamięci w Polsce.

"Lekcji szacunku dla pamięci nie będę jednak brał od państwa, które przez pół wieku kłamało o Katyniu, a potem zdjęło z katyńskiego cmentarza polskie flagi" - podkreślił samorządowiec, wskazując również na rosyjskie bombardowania ukraińskich miast.

Trzaskowski odpowiada na propagandę Zacharowej

Trzaskowski przypomniał także historię Warszawy, która podczas II wojny światowej została zniszczona, gdy Armia Czerwona znajdowała się po drugiej stronie Wisły. Zaznaczył przy tym, że groby żołnierzy w Polsce pozostają pod ochroną państwa, a usuwane są symbole sowieckiej propagandy, nie miejsca pochówku.

"Warszawiacy nie dadzą się skłócić ani z Ukraińcami, ani z własną historią. Sprawców znajdzie policja - niezależnie od tego, kto im płacił" - zapewnił.

"A Pani Zacharowej radzę jedno: jeśli chce rozmawiać o wandalizmie, niech zacznie od Mariupola"- dodał Trzaskowski.

Prezydent stolicy wezwał również Zacharową, by zamiast pouczać Polskę, odniosła się do tym zbombardowania szpitala położniczego i teatru, w którym ukrywali się cywile. Wspomniał też o torturach, zabijaniu ludności cywilnej i wywożeniu ukraińskich dzieci do Rosji.

Trzaskowski nawiązał ponadto do piątkowych wydarzeń na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdzie spadły rosyjskie rakiety i dron. "To jest prawdziwa twarz państwa, które chce nas uczyć szacunku" - ocenił.

"Jak Rosja przestanie strzelać, odbuduje to, co zburzyła, odda to, co ukradła, i odpowie za tych, których zabiła - możemy porozmawiać o farbie na cokole" - zakończył swój wpis.

Zacharowa oskarżyła Trzaskowskiego o hipokryzję. Poszło o pomniki

Wypowiedź rosyjskiej rzeczniczki, która wywołała reakcję Trzaskowskiego, dotyczyła wydarzeń z początku listopada. Wówczas na warszawskich pomnikach Bohaterów Getta przy Muzeum POLIN oraz Żołnierza 1. Armii Wojska Polskiego na Skwerze Więźniów Politycznych Stalinizmu pojawiły się czerwone napisy "Slava UPA".

Prezydent Warszawy ocenił wówczas, że mogła to być zaplanowana prowokacja. Zapewnił również, że policja poszukuje sprawców, a w stolicy nie ma zgody na wandalizm.

Słowa te skrytykowała Maria Zacharowa. Jak cytowała agencja RIA Nowosti, rzeczniczka rosyjskiego MSZ stwierdziła, że Trzaskowski "zademonstrował szczyt hipokryzji". Zarzuciła Polsce regularne profanowanie radzieckich grobów i pomników.

"Na razie tylko nasz kraj walczy o pamięć i godność tych, którzy walczyli w Armii Czerwonej, o ludzi różnych narodowości" - przekonywała Zacharowa.



