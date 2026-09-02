W skrócie 15-letni chłopiec prowadził luksusowego Mercedesa-Maybacha GLS wartego około 1,6 mln zł i uderzył w bariery na trasie S11 koło Kępna.

Nastolatek był trzeźwy, przebywał w pojeździe sam i nie miał uprawnień do kierowania autem.

Samochód został zabrany przez 15-latka bez wiedzy rodziców. Okoliczności incydentu są nadal wyjaśniane.

W związku z uszkodzeniem infrastruktury drogowej sąd może zdecydować o obciążeniu rodziców kosztami napraw, jednak nie przewidziano dla nich kar w kodeksie karnym ani wykroczeń.

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Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę, około godz. 3.40, na trasie S11 w kierunku Poznania. Kierujący Mercedesem-Maybachem stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w bariery linowe oddzielające pasy jezdni.

Na miejscu pojawili się policjanci KMP w Kępnie. Funkcjonariusze ustalili, że za kierownicą luksusowego samochodu siedział 15-latek, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

"Był trzeźwy i podróżował sam. Sprawą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich" - przekazała Radiu SUD mł. asp. Anita Wylęga, oficer prasowa KPP w Kępnie.

Nastolatek zabrał samochód bez wiedzy rodziców. Spowodował wypadek

Nastolatek miał zabrać samochód bez wiedzy swoich rodziców. Wartość Maybacha - w zależności od wyposażenia - oszacowano na około 1,6 mln zł.

Nie wiadomo, dlaczego 15-latek zdecydował się zabrać auto ani dokąd zamierzał nim pojechać. Te okoliczności są przedmiotem dalszych ustaleń.

Policja przeprowadziła czynności z małoletnim w obecności jego opiekuna prawnego. Następnie sprawa została przekazana do sądu w Kępnie.

Uszkodzona bariera na S11. Kosztami mogą zostać obciążeni rodzice

Zdarzenie może mieć również konsekwencje finansowe, bo uszkodzona została infrastruktura drogowa, w tym bariery rozdzielające pasy jezdni.

- Sąd może m.in. zadecydować o pokryciu kosztów szkód wyrządzonych na S11. Jeśli małoletni nie posiada takich środków, wówczas można oczekiwać pokrycia kosztów naprawy bariery linowej na trasie przez rodziców - tłumaczyła dla o2.pl oficer prasowa KPP w Kępnie.

Jak zaznaczyła Anita Wylęga, w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń nie ma przepisów, które pozwalałyby na ukaranie rodziców nastolatka za sam fakt zdarzenia.



