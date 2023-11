Zabory wciąż rzucają cień na Polskę. "Wątpliwe dziedzictwo" na wschodzie

W pierwszym zdaniu wpisu na popularnym profilu Kartografia ekstremalna na Facebooku (ponad 100 tysięcy obserwujących) zaznaczono, że mapę prezentującą dane dotyczące mieszkań bez łazienki zamieszczono "jakieś osiem, dziewięć lat temu" i to właśnie ona stała się jedną z pierwszych wiralowych spod znaku " widać zabory ".

Rosyjski zabór wciąż rzuca na Polskę cień. Chodzi o mieszkania bez toalety

Niemal każde mieszkanie i dom ma łazienkę obok południa Górnego Śląska, ale zaraz obok plasują się również inne gminy z Polski wschodniej. Okazuje się jednak, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z obszarami wiejskimi, czy domami jednorodzinnymi, a blokowiskami. "To miasta, które składają się głównie z blokowisk z czasów II RP i PRL" - napisano, wymieniając Ostrołękę, Białystok, Puławy i Stalową Wolę.

Raport NBP o mieszkaniach bez toalet. Wschodnia część kraju została w tyle

"Pod względem wyposażenia mieszkań w instalację wodociągową oraz w ustęp spłukiwany, to jest ona wyższa na obszarach Polski ze starym zasobem, tj. wybudowanym do 1944 roku. Lepiej uzbrojone tereny w zachodniej i północnej części kraju mogą wynikać z uwarunkowań historycznych, tj. z szybszego rozwoju tych regionów w porównaniu do wschodniej części kraju" - czytamy w raporcie.