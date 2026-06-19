W skrócie Gruzin Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa obywatela Federacji Rosyjskiej, do którego doszło w Białej Podlaskiej.

Prokuratura przekazała, że podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, a śledczy wystąpili o areszt na trzy miesiące.

Ofiara to krytyk rosyjskich władz, znany pod pseudonimem Siemion Skrepecki.

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Prokurator z lubelskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej przedstawił dziś obywatelowi Gruzji Elnurowi A. zarzut zabicia 15 czerwca w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej - poinformowała w piątek wieczorem na platformie X Prokuratura Krajowa.

Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Gruzin z zarzutem

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - napisano.

Dodano, że w związku z tym, że mężczyzna może uciec i ukryć się, mataczyć w sprawie, a także dlatego, że grozi mu surowa kara, prokurator skierował w piątek do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód wniosek o zastosowanie wobec Elnura A. aresztowania na trzy miesiące.

Jak relacjonował Łukasz Dubaniewicz, kilka minut po godzinie 20 kolumna aut z przewożonym zatrzymanym pojawiła się przed budynkiem Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Lublinie przy ul. Głowackiego.

Przed doprowadzeniem do budynku prokuratury zatrzymany przebywał w pomieszczeniu aresztowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul Narutowicza. Około godziny 16 na ul. Głowackiego dotarł tłumacz przysięgły z języka azerskiego.

Biała Podlaska. Siemion Skrepecki zastrzelony. Był krytykiem Putina

Do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (głowy i klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Elnura A. policja zatrzymała w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Mężczyzna posługuje się paszportem wydanym na 36-letniego obywatela Gruzji. Według policji mężczyzna raczej działał sam, choć śledczy sprawdzają wszystkie okoliczności tej sprawy m.in. czy ktoś mu pomagał w zorganizowaniu zamachu, a potem w ucieczce z miejsca zdarzenia.

Ofiarą był obywatel Rosji, znany pod pseudonimem Siemion Skrepecki, artysta, który w swojej twórczości otwarcie krytykował rosyjskie władze, w tym Władimira Putina, ale też Alaksandra Łukaszenkę oraz Ramzana Kadyrowa. Fakty ten wywołał spekulacje na temat potencjalnego zaangażowania Rosjan w zabójstwo.

Skrepecki naprawdę nazywał się Robert Kuzowkow. Do Polski przeniósł się w 2021 roku. Twierdził, że groziły mu prześladowania polityczne.





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