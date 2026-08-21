Zabójstwo Rosjanina w Polsce. Gruzin może być powiązany z inną sprawą

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej usłyszał zarzut dotyczący jeszcze jednej zbrodni. Jak potwierdził Polsat News, chodzi o zbrodnię dokonaną w marcu 2022 roku w Warszawie. Kilka dni temu z udziałem podejrzanego przeprowadzono w stolicy wizję lokalną.

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Obywatel Gruzji podejrzany o pozbawienie życia Rosjanina może być zamieszany w inną zbrodnię, zdj. ilustracyjnePolsat NewsPolsat News

W skrócie

  • Obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej usłyszał zarzut w innej sprawie dotyczącej zbrodni w Warszawie z marca 2022 roku.
  • Elnur A. został zatrzymany i oskarżony o zabójstwo w Białej Podlaskiej, gdzie według śledczych postrzelił pięciokrotnie obywatela Rosji.
  • Ofiara zabójstwa w Białej Podlaskiej był znanym karykaturzystą i satyrykiem krytykującym Władimira Putina, a śledztwo w sprawie jego śmierci oraz drugiego zabójstwa toczą się oddzielnie.
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Informację o przedstawieniu Gruzinowi kolejnego zarzutu jako pierwsze podało radio RMF FM. Jak potwierdził Polsat News, sprawa dotyczy zabójstwa, do którego doszło w marcu 2022 roku przy ul. Krochmalnej w Warszawie.

Śledczy podejrzewają, że motywem zbrodni mogło być zlecenie albo porachunki przestępcze. Kilka dni temu na miejscu przeprowadzono wizję lokalną z udziałem mężczyzny. Według ustaleń stacji podejrzany nie przyznaje się do popełnienia zabójstwa.

To kolejny poważny zarzut wobec Elnura A., który jest podejrzany o zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej.

Najpierw Biała Podlaska. Rosjanin został postrzelony pięciokrotnie

Do zabójstwa w Białej Podlaskiej doszło na jednym z osiedli w czerwcu. Z ustaleń śledczych wynika, że Elnur A. miał podejść do mężczyzny i oddać w jego kierunku dwa strzały z broni krótkiej.

Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, napastnik miał podejść do niego i oddać jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości.

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Podejrzany został zatrzymany w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Według policji wszystko wskazuje na to, że działał sam.

Po zatrzymaniu prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny trzymiesięcznego aresztu. Śledczy obawiali się, że może on próbować uciec lub utrudniać prowadzone postępowanie.

Elnur A. nie przyznaje się do winy. Odmówił składania wyjaśnień

O postawieniu zarzutów w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej informowała wcześniej Prokuratura Krajowa. "Przesłuchany w charakterze podejrzanego Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - przekazano.

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Teraz mężczyzna odpowiada również w związku ze sprawą zabójstwa w Warszawie. Przeprowadzona w ostatnich dniach wizja lokalna miała pomóc śledczym w odtworzeniu okoliczności zbrodni z marca 2022 roku. Na obecnym etapie śledztwa nie przedstawiono dodatkowych informacji dotyczących przebiegu tego zabójstwa ani tożsamości ofiary.

Biała Podlaska. Zabójstwo Rosjanina, który krytykował Putina

Zabity w Białej Podlaskiej mężczyzna był obywatelem Rosji i artystą znanym w przestrzeni medialnej jako Siemion Skriepiecki. Jako karykaturzysta i satyryk krytykował oraz wyśmiewał między innymi Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenkę i Ramzana Kadyrowa.

Jego prawdziwe nazwisko to Robert Kuzowkow. Do Polski przeniósł się w 2021 roku. Twierdził, że w Rosji groziły mu prześladowania polityczne.

Śledztwo w sprawie jego śmierci prowadzone jest niezależnie od postępowania dotyczącego zabójstwa w Warszawie. Obecnie Elnur A. jest podejrzany o popełnienie obu zbrodni.

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