Zabójstwo Rosjanina w Polsce. Donald Tusk: Podejrzewany zatrzymany przez ABW

W skrócie Zatrzymano osobę podejrzaną o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej, która posługiwała się gruzińskim paszportem.

Do śmierci doszło na ulicy Królowej Jadwigi, a zabitym był obywatel Rosji, znany artysta krytykujący rosyjskie władze.

Władze rozważają polityczny motyw zabójstwa i analizują możliwy rosyjski trop w tej sprawie.

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Donald Tusk poinformował, że lubelscy policjanci i funkcjonariusze ABW dokonali zatrzymania podejrzanego w sprawie o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej.

"Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy" - podał premier.

Lubelska policja podała w komunikacie, że do zatrzymania doszło w czwartek rano pod Warszawą, a "zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji".

"Policjanci ze specjalnej grupy śledczej z KWP w Lublinie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. W zatrzymaniu brali kontrterroryści z BOA i SPKP w Lublinie. Policjantów wspierali funkcjonariusze z ABW" - czytamy.

Sprawa dotyczy morderstwa na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał kilka strzałów w kierunku 44-latka. Ofiarą był obywatel Rosji, znany pod pseudonimem Siemion Skrepetski. Mężczyzna był artystą, a w swojej twórczości otwarcie krytykował rosyjskie władze, w tym Władimira Putina.

Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Lublinie informowała o zatrzymaniu w tej sprawie dwóch obywateli Białorusi.. Oni jednak po przesłuchaniu zostali wypuszczeni do domów.

- W wyniku przeprowadzonych czynności nie potwierdziła się hipoteza, że mieli oni związek z zabójstwem w Białej Podlaskiej w związku z tym po przesłuchaniu ich w charakterze świadka, prokurator zdecydował o ich zwolnieniu - przekazał w środę Interii prok. Marcin Kozak.

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Premier poinformował w środę, że zarówno policja jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego proponowały Rosjaninowi ochronę, jednak odmawiał z nieznanych powodów.

- Wszystko na to wskazuje, że było to zabójstwo polityczne, ale musimy czekać na dowody i bardziej konkretne przesłanki - ocenił Donald Tusk.

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznał w rozmowie z Interią, że śledczy analizują możliwy rosyjski trop w tej sprawie. Jak podkreślił, brane są pod uwagę wszystkie hipotezy.

- Rosja podejmowała akty dywersji w Polsce, m.in. wysadzając tory kolejowe. Rosyjskie służby zlecały morderstwa. Musimy więc zakładać, że morderstwo krytyka Putina to działanie związane z rosyjskimi służbami - wyjaśnił.

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W poniedziałek do 44-letniego obywatela Rosji, który stał na chodniku, podszedł inny mężczyzna i oddał trzy strzały.

- Następnie, po upadku ofiary, podszedł do niej i oddał kolejne dwa strzały. Wnioski nasuwają się same, ale ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach - mówił prok. Kozak.

Wstępne oględziny zwłok wykazały pięć ran wlotowych oraz dwie wylotowe. Ślady po postrzałach ujawniono na głowie oraz klatce piersiowej ofiary. Na miejscu zdarzenia śledczy zabezpieczyli ponadto łuski i jeden nabój kalibru 9 mm.





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