Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Sąd zdecydował ws. Gruzina

Lubelska policja poinformowała w sobotę, że Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie zastosował wobec podejrzanego 36 latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

"Mężczyźnie grozi dożywocie" - czytamy w komunikacie.

W piątek wieczorem Prokuratura Krajowa poinformowała, że zatrzymany obywatel Gruzji Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa obywatela Federacji Rosyjskiej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Sprawa dotyczy śmierci 44-letniego Rosjanina, krytyka Władimira Putina, znanego jako Siemion Skrepecki.

Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Wniosek prokuratury o areszt

W związku z obawą ucieczki, ukrywania się oraz mataczenia w sprawie, a także z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę, prokurator skierował w piątek do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód wniosek o zastosowanie wobec Elnura A. tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Jak relacjonował wówczas Łukasz Dubaniewicz, kilka minut po godzinie 20 kolumna pojazdów z przewożonym zatrzymanym dotarła przed budynek Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Lublinie przy ul. Głowackiego.

Wcześniej zatrzymany przebywał w pomieszczeniu aresztowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza. Około godziny 16 na ul. Głowackiego przybył także tłumacz przysięgły języka azerskiego.

Biała Podlaska. Siemion Skrepecki zastrzelony. Był krytykiem Putina

Do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (głowy i klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Elnura A. policja zatrzymała w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Mężczyzna posługuje się paszportem wydanym na 36-letniego obywatela Gruzji. Według policji mężczyzna raczej działał sam, choć śledczy sprawdzają wszystkie okoliczności tej sprawy m.in. czy ktoś mu pomagał w zorganizowaniu zamachu, a potem w ucieczce z miejsca zdarzenia.

Ofiarą był obywatel Rosji, znany pod pseudonimem Siemion Skrepecki, artysta, który w swojej twórczości otwarcie krytykował rosyjskie władze, w tym Władimira Putina, ale też Alaksandra Łukaszenkę oraz Ramzana Kadyrowa. Fakt ten wywołał spekulacje na temat potencjalnego zaangażowania Rosjan w zabójstwo.

Skrepecki naprawdę nazywał się Robert Kuzowkow. Do Polski przeniósł się w 2021 roku. Twierdził, że groziły mu prześladowania polityczne.





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