- Zakończyła się obserwacja sądowo-psychiatryczna Mieszka R. - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. - Podejrzany o morderstwo kobiety na Uniwersytecie Warszawskim powinien zostać przetransportowany do aresztu śledczego w Radomiu - przekazał.

- Oczekujemy na opinię biegłych psychiatrów po przeprowadzonej obserwacji - dodał Skiba.

Mieszko R. przez cztery tygodnie przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu, gdzie na oddziale zamkniętym, w ramach stosowanego tymczasowego aresztowania, był poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

Wobec Mieszka R. w dalszym ciągu stosowany jest areszt, który w sierpniu został przedłużony o kolejne sześć miesięcy - do połowy lutego 2026 r.

22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży Ochrony Uniwersyteckiej, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi.

SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

