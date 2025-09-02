Według informacji przekazanych przez Piotra Skibę, Mieszko R. trafił na obserwację w poniedziałek. Mężczyzna przez najbliższe cztery tygodnie będzie przebywał na oddziale zamkniętym w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu. Obserwację na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ zarządził Sąd Okręgowy w Warszawie.

- Jeśli lekarze psychiatrzy, którzy będą badali i obserwowali podejrzanego uznają, iż konieczne jest dłuższe stosowanie obserwacji, to my oczywiście będziemy wnosili o jej przedłużenie, jednak na razie zgodnie z Kodeksem postępowania karnego obserwacja zarządzona została na cztery tygodnie - powiedział prok. Piotr Antoni Skiba w rozmowie z PAP.

Jednocześnie prokurator przypomniał, że wobec Mieszka R. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który w sierpniu został przedłużony o sześć miesięcy.

Zabójstwo na UW. Prokuratura zleca badania psychiatryczne Mieszka R.

- Jeśli nie będzie żadnych komplikacji, to przewidujemy, że to postępowanie będzie mogło skończyć się do końca roku - podkreślił Skiba.

- Czekamy na ten najważniejszy dowód, jakim jest w realiach tego postępowania opinia sądowo-psychiatryczna określająca stan podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów - dodał.

22-letni student Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim podejrzany jest o morderstwo 53-letniej portierki uczelni.

Mężczyzna zaatakował także 39-letnego pracownika Straży UW. Mieszko R. został zatrzymany na miejscu zdarzenia. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży Ochrony Uniwersyteckiej, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi. SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

