Zabójstwo Mai z Mławy. Prokuratura ujawnia nowe dane w sprawie podejrzanego
Biegli psychiatrzy uznali, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai w Mławie. Z opinii po obserwacji psychiatrycznej wynika, że 18-latek mógł rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem. Prokuratura chce ponadto przedłużenia jego tymczasowego aresztowania.
W skrócie
- Zespół biegłych stwierdził, że Bartosz G. był poczytalny w momencie popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.
- Aktualny stan zdrowia psychicznego podejrzanego pozwala mu na udział w postępowaniu oraz samodzielną obronę.
- Prokuratura zawnioskowała o przedłużenie tymczasowego aresztowania Bartosza G. o kolejne trzy miesiące.
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Opinia została sporządzona po czterotygodniowej obserwacji podejrzanego. Zespół pięciu biegłych uznał, że Bartosz G. mógł rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem.
Oznacza to, że według ekspertów nie ma podstaw do kwestionowania jego poczytalności a tempore criminis, czyli w momencie popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.
Sprawa zajbójstwa Mai z Mławy. Oskarżony Bartosz G. może brać udział w postępowaniu
Prokuratura poinformowała również, że aktualny stan zdrowia psychicznego podejrzanego pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu. Według opinii biegłych Bartosz G. może prowadzić obronę w sposób samodzielny i rozsądny.
Śledczy zawnioskowali też o przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanego o kolejne trzy miesiące.
Postanowienie o badaniu stanu zdrowia psychicznego Bartosza G., połączonego z obserwacją w specjalistycznej placówce przez okres nieprzekraczający czterech tygodni, wydał pod koniec lutego tego roku płocki Sąd Okręgowy. Wnioskowała o to płocka Prokuratura Okręgowa, prowadząca śledztwo, dotyczące zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K., do którego doszło w kwietniu 2025 roku w Mławie.
W połowie kwietnia tego roku poinformowano, że obserwacja psychiatryczna Bartosza G. zakończyła się, a pisemna opinia biegłych z jej przebiegu i wyników spodziewana jest w ciągu kilku tygodni.
Miał zabić 16-letnią koleżankę i wyjechać do Grecji. Proces trwa
W styczniu tego roku 18-latek przeszedł jednodniowe badanie psychiatryczne, które dotyczyło jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Badanie przeprowadził zespół lekarzy specjalistów. Po otrzymaniu ich opinii płocka Prokuratura Okręgowa informowała, że wnioski obligują ją, aby wystąpić do sądu o skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.
Bartosz G. po obserwacji psychiatrycznej trafił ponownie do aresztu, gdzie przebywa obecnie - prokurator zawnioskował o przedłużenie tymczasowego aresztowania o kolejne trzy miesiące.
Pod koniec grudnia nastolatek usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do czynu dojść miało wiosną 2025 roku. 16-letnia Maja, która znała się z Bartoszem G. od dłuższego czasu, wyszła z domu, by się z nim spotkać.
Między nastolatkami panować miało duże napięcie. Ostatecznie 17-latek miał zaciągnąć dziewczynkę do pomieszczenia stolarni znajdującej się na terenie posiadłości należącej do jego rodziców. To właśnie tam doszło do brutalnego zabójstwa.