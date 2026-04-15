W skrócie Obserwacja psychiatryczna Bartosza G. po czterech tygodniach dobiegła końca. Biegli nie wnioskowali o jej przedłużenie.

Bartosz G. jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy, a grozi mu do 30 lat więzienia.

Zwłoki Mai znaleziono 1 maja w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny podejrzanego.

Obserwacja psychiatryczna Bartosza G. po czterech tygodniach dobiegła końca - potwierdziła Interia w Prokuraturze Okręgowej w Płocku. Wcześniej o sprawie informowało Radio Zet.

Nastolatek jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. W grudniu 2025 roku usłyszał zarzuty, grozi mu do 30 lat więzienia.

Zabójstwo Mai z Mławy. Bartosz G. przeszedł obserwację psychiatryczną

Jak przekazał w rozmowie z Interią prok. Bartosz Maliszewski, obserwacja zakończyła się w tym tygodniu, a biegli nie wnioskowali o przedłużenie tego procesu.

- Na podstawie czterotygodniowej obserwacji będą w stanie wydać opinię. Ta opinia będzie znana za kilka tygodni - poinformował prok. Maliszewski.

Bartosz G. po obserwacji psychiatrycznej wrócił do aresztu.

16-letnia Maja z Mławy nie żyje. Poszukiwania trwały kilka dni

Bartosz G. został przetransportowany do Polski w grudniu 2025 roku. 17-latka zatrzymano w Grecji, gdzie przebywał na szkolnym wyjeździe związanym z wymianą uczniów. Chłopak był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania.

Oficjalne zgłoszenie w sprawie zaginięcia 16-letniej Mai z Mławy wpłynęło 24 kwietnia 2025 roku. Pięć dni później jedno z jej rodziców powiadomiło, że prawdopodobnie została ona pozbawiona wolności.

Poszukując zaginionej, policja informowała, że ostatni raz dziewczyna była widziana 23 kwietnia, gdy wyszła z domu do mieszkającego w pobliżu kolegi.

Zwłoki nastolatki znaleziono 1 maja w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny podejrzanego. Sekcja zwłok wykazała wstępnie, że przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy ofiary.

"Pomocnictwo jest karane". Żurek podjął ruchy ws. ludzi prezydenta Polsat News Polsat News