Zabójstwo Mai z Mławy. Bartosz G. wrócił do aresztu, koniec obserwacji
Zakończyła się obserwacja psychiatryczna Bartosza G. Nastolatek jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. Opinia będzie znana za kilka tygodni - dowiedziała się Interia. G. trafił z powrotem do aresztu.
W skrócie
- Obserwacja psychiatryczna Bartosza G. po czterech tygodniach dobiegła końca. Biegli nie wnioskowali o jej przedłużenie.
- Bartosz G. jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy, a grozi mu do 30 lat więzienia.
- Zwłoki Mai znaleziono 1 maja w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny podejrzanego.
Obserwacja psychiatryczna Bartosza G. po czterech tygodniach dobiegła końca - potwierdziła Interia w Prokuraturze Okręgowej w Płocku. Wcześniej o sprawie informowało Radio Zet.
Nastolatek jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. W grudniu 2025 roku usłyszał zarzuty, grozi mu do 30 lat więzienia.
Zabójstwo Mai z Mławy. Bartosz G. przeszedł obserwację psychiatryczną
Jak przekazał w rozmowie z Interią prok. Bartosz Maliszewski, obserwacja zakończyła się w tym tygodniu, a biegli nie wnioskowali o przedłużenie tego procesu.
- Na podstawie czterotygodniowej obserwacji będą w stanie wydać opinię. Ta opinia będzie znana za kilka tygodni - poinformował prok. Maliszewski.
Bartosz G. po obserwacji psychiatrycznej wrócił do aresztu.
16-letnia Maja z Mławy nie żyje. Poszukiwania trwały kilka dni
Bartosz G. został przetransportowany do Polski w grudniu 2025 roku. 17-latka zatrzymano w Grecji, gdzie przebywał na szkolnym wyjeździe związanym z wymianą uczniów. Chłopak był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania.
Oficjalne zgłoszenie w sprawie zaginięcia 16-letniej Mai z Mławy wpłynęło 24 kwietnia 2025 roku. Pięć dni później jedno z jej rodziców powiadomiło, że prawdopodobnie została ona pozbawiona wolności.
Poszukując zaginionej, policja informowała, że ostatni raz dziewczyna była widziana 23 kwietnia, gdy wyszła z domu do mieszkającego w pobliżu kolegi.
Zwłoki nastolatki znaleziono 1 maja w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny podejrzanego. Sekcja zwłok wykazała wstępnie, że przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy ofiary.