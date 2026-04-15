Zabójstwo Mai z Mławy. Bartosz G. wrócił do aresztu, koniec obserwacji

Dawid Szczyrbowski

Zakończyła się obserwacja psychiatryczna Bartosza G. Nastolatek jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. Opinia będzie znana za kilka tygodni - dowiedziała się Interia. G. trafił z powrotem do aresztu.

Zakończyła się obserwacja psychiatryczna Bartosza G. Nastolatek jest podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy
W skrócie

  • Obserwacja psychiatryczna Bartosza G. po czterech tygodniach dobiegła końca. Biegli nie wnioskowali o jej przedłużenie.
  • Bartosz G. jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy, a grozi mu do 30 lat więzienia.
  • Zwłoki Mai znaleziono 1 maja w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny podejrzanego.
Obserwacja psychiatryczna Bartosza G. po czterech tygodniach dobiegła końca - potwierdziła Interia w Prokuraturze Okręgowej w Płocku. Wcześniej o sprawie informowało Radio Zet.

Nastolatek jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. W grudniu 2025 roku usłyszał zarzuty, grozi mu do 30 lat więzienia.

Zabójstwo Mai z Mławy. Bartosz G. przeszedł obserwację psychiatryczną

Jak przekazał w rozmowie z Interią prok. Bartosz Maliszewski, obserwacja zakończyła się w tym tygodniu, a biegli nie wnioskowali o przedłużenie tego procesu.

- Na podstawie czterotygodniowej obserwacji będą w stanie wydać opinię. Ta opinia będzie znana za kilka tygodni - poinformował prok. Maliszewski.

Bartosz G. po obserwacji psychiatrycznej wrócił do aresztu.

16-letnia Maja z Mławy nie żyje. Poszukiwania trwały kilka dni

Bartosz G. został przetransportowany do Polski w grudniu 2025 roku. 17-latka zatrzymano w Grecji, gdzie przebywał na szkolnym wyjeździe związanym z wymianą uczniów. Chłopak był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania.

Oficjalne zgłoszenie w sprawie zaginięcia 16-letniej Mai z Mławy wpłynęło 24 kwietnia 2025 roku. Pięć dni później jedno z jej rodziców powiadomiło, że prawdopodobnie została ona pozbawiona wolności.

Poszukując zaginionej, policja informowała, że ostatni raz dziewczyna była widziana 23 kwietnia, gdy wyszła z domu do mieszkającego w pobliżu kolegi.

Zwłoki nastolatki znaleziono 1 maja w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny podejrzanego. Sekcja zwłok wykazała wstępnie, że przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy ofiary.

