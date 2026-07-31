Zabójstwo Iwony Cygan. Zapadł wyrok sądu

W skrócie Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok uniewinniający wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan, która zginęła w 1998 roku w Szczucinie.

Proces trwał osiem lat i obejmował 17 oskarżonych, w tym Pawła K., jego ojca Józefa K., koleżankę zamordowanej oraz 14 byłych i emerytowanych funkcjonariuszy policji.

Według ustaleń śledczych Iwona Cygan została uduszona, a miejsce zbrodni upozorowano na napaść seksualną; akt oskarżenia trafił do sądu prawie dwie dekady po zabójstwie.

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Ogłoszenie wyroku odbyło się w piątek przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie, po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Proces trwał osiem lat. Rozpoczął się w czerwcu 2018 r.

Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Jego ojciec Józef K. odpowiadał za współsprawstwo. Wśród oskarżonych była także koleżanka zamordowanej - Renata G.-D., której zarzucono utrudnianie postępowania karnego i składanie fałszywych zeznań.

14 funkcjonariuszom policji (emerytowanym już i byłym) prokurator zarzucił nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz poplecznictwo, czyli utrudnianie postępowania karnego.

Prokurator chciał dla Pawła K. kary dożywotniego więzienia, a dla jego ojca - 25 lat. Wobec pozostałych oskarżonych prokurator wnioskował o kary więzienia od dwóch do sześciu lat.

Takich samych kar domagał się pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czyli rodziny zamordowanej Iwony. Z kolei obrońcy wnieśli o uniewinnienia swoich klientów.

Sprawa Iwony Cygan. Co się stało z 17-latką?

Sprawa dotyczy jednej z najgłośniejszych i najdłużej wyjaśnianych zbrodni w Polsce - zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina (woj. małopolskie). Dziewczyna zginęła w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Jej ciało znaleziono następnego dnia przy wale Wisły w Łęce Szczucińskiej. Śledczy ustalili, że nastolatka została uduszona, a miejsce zdarzenia miało zostać upozorowane tak, aby sugerować napaść seksualną.

Przez wiele lat sprawa pozostawała niewyjaśniona. Pierwsze śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Dopiero po blisko dwóch dekadach postępowanie wznowiono. Sprawą zajęli się krakowscy śledczy z Archiwum X oraz zamiejscowy wydział Prokuratury Krajowej. Przełom nastąpił w 2016 roku, gdy - według śledczych - udało się przełamać tzw. zmowę milczenia. W 2017 roku zatrzymano pierwszych podejrzanych, a akt oskarżenia trafił do sądu.

Najpoważniejsze zarzuty usłyszał Paweł K., który odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według prokuratury w sierpniu 1998 roku miał zaatakować Iwonę Cygan w Szczucinie, zadać jej liczne ciosy twardym narzędziem, a następnie - przy pomocy dwóch innych osób - wywieźć ją w okolice wałów przeciwpowodziowych w Łęce Szczucińskiej, gdzie miało dojść do jej śmierci.

Paweł K. został sprowadzony do Polski w maju 2017 roku z Austrii na podstawie ekstradycji i trafił do aresztu. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. Skorzystał również z prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz nie odpowiadał na pytania śledczych.

O współudział w zbrodni prokuratura oskarżyła także jego ojca, Józefa K. Według śledczych miał pomagać w popełnieniu przestępstwa. On również nie przyznał się do zarzutów.





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