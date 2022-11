Zablokowane pieniądze dla Polski. Co dalej z KPO?

Oprac.: Mateusz Patyk Polska

- Mój dzisiejszy pobyt tutaj był okazją, by kontynuować konsultacje w sprawie wyjaśniania wątpliwości Komisji co do niektórych elementów realizacji pozotałych kamieni milowych, co ma doprowadzić nas do sytuacji, gdzie będzie możliwe złożenie wniosku o płatność z KPO - powiedział na piątkowej konferencji w Brukseli minister ds. UE, Szymon Andrzej Szynkowski vel Sęk.

Zdjęcie Minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel. Sęk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / PAP/Marcin Obara / East News/Aurel Obreja/Associated Press /