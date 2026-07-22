W skrócie 38-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany po wyrzuceniu plecaka na tory warszawskiego metra, co spowodowało wstrzymanie ruchu i ewakuację pasażerów.

Pirotechnicy sprawdzili pozostawiony bagaż i stwierdzili, że zawierał wyłącznie rzeczy osobiste, a incydent został uznany za wybryk chuligański.

Mężczyzna zostanie wydalony z Polski i otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 17 na stacji Centrum. Mężczyzna rzucił plecak na torowisko, a następnie uciekł. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano ruch pociągów i rozpoczęto ewakuację kilkuset pasażerów.

Z ruchu wyłączone zostały stacje Centrum, Świętokrzyska i Ratusz-Arsenał. Pociągi kursowały w dwóch skróconych pętlach: Kabaty-Politechnika oraz Dworzec Gdański-Młociny.

Zablokował metro w Warszawie. Ukrainiec zostanie wydalony z Polski

Pirotechnicy sprawdzili pozostawiony na torach bagaż. Okazało się, że nie zawierał on materiałów wybuchowych ani innych niebezpiecznych przedmiotów. W środku znajdowały się jedynie rzeczy osobiste.

Sprawca został zatrzymany krótko po zdarzeniu. Według policji nie potrafił logicznie wyjaśnić, dlaczego wrzucił plecak na torowisko i doprowadził do paraliżu części warszawskiego metra.

Śledczy ustalili, że zachowanie 38-latka nie było działaniem na czyjeś zlecenie. Incydent został potraktowany jako wybryk chuligański i zakwalifikowany przez policję jako wykroczenie.

Alarm na stacji Centrum. 38-latek zostanie wywieziony z Polski

Po przeprowadzeniu czynności mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Straż Graniczna zdecydowała, że obywatel Ukrainy musi opuścić terytorium Polski. Jak przekazał Interii Piotr Niemiec z zespołu prasowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, 38-latek zostanie pod konwojem przewieziony na przejście graniczne, gdzie zostanie przekazany ukraińskim pogranicznikom.

Mężczyzna otrzymał również 10-letni zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz pozostałych państw należących do strefy Schengen.





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