Warszawscy policjanci poinformowali o udanej akcji w sprawie 50-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna w 1997 r. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo, do którego doszło w Raszynie. Odsiedział jednak tylko dziewięć lat wyroku, po czym zbiegł do Wielkiej Brytanii. Teraz udało się go sprowadzić do kraju.