W skrócie Szpital w Aleksandrowie Kujawskim opłacił połowę nałożonej kary za przeprowadzenie zabiegu syna senatora Tomasza Lenza z pominięciem kolejki i planuje odzyskać pieniądze od lekarzy decydujących o operacji.

Narodowy Fundusz Zdrowia rozłożył karę na dwie raty, a kontrola wykazała brak należytej całodobowej opieki lekarskiej w dniu zabiegu.

W sprawie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie, a Tomasz Lenz oraz jego żona złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala.

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Narodowy Fundusz Zdrowia zgodził się na rozłożenie kary w wysokości 134 tys. złotych na dwie raty. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim zapłacił połowę tej kwoty - dowiedziało się RMF FM.

Według ustaleń rozgłośni dyrekcja placówki zapowiedziała, że będzie próbowała odzyskać pieniądze od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu syna senatora Tomasza Lenza. Może się to odbyć w ramach rozliczenia regresowego.

Zabieg w szpitalu bez kolejki. Tomasz Lenz wykluczony z KO

W maju Koalicja Obywatelska podjęła decyzję o wykluczeniu senatora Tomasz Lenza z formacji.

W "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu parlamentarnego KO, mówił, że "to, co się działo, szkodziło wizerunkowi Koalicji". W jego opinii decyzja o wykluczeniu Lenza "sprawę jednoznacznie przecina", bo "konsekwencje zostały wyciągnięte".

"Nie zapewnili należytej opieki". Wyniki kontroli NFZ

Sprawę ujawniła Wirtualna Polska. 15 marca w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim u syna senatora Tomasza Lenza przeprowadzono zabieg. Wykonano go poza standardową procedurą, bez kolejki, z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżury na różnych oddziałach.

Po publikacji w szpitalu powołano komisję wewnętrzną do wyjaśnienia sprawy, a także rozpoczęła się kontrola NFZ.

Jak przekazała rzeczniczka kujawsko-pomorskiego NFZ, kontrola ujawniła, że "szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w tych oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych".

Zabieg syna senatora Lenza. Prokuratura prowadzi postępowanie

Poza nałożoną przez NFZ na szpital karą z końcem kwietnia Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy przejęła dwa postępowania dotyczące szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, w tym sprawę zabiegu u syna senatora Lenza.

Postępowania zostały przekazane poza - właściwy dla miejsca zdarzenia - okręg włocławski, z wykluczeniem również okręgu toruńskiego. To dlatego, że dyrektor szpitala Mariusz Trojanowski jest działaczem lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej w powiecie aleksandrowskim, a senator Tomasz Lenz w wyborach parlamentarnych w 2023 r. został wybrany z list KO w okręgu nr 11, obejmującym Toruń oraz powiaty: toruński i chełmiński.

We wrześniu 2025 r. Trojanowski został zawieszony w prawach członka partii i stanął przed partyjnym sądem koleżeńskim za krytyczne wypowiedzi na temat podziału środków z KPO na szpitale.

Tomasz Lenz złożył zawiadomienie do prokuratury

Tomasz Lenz w wydanym na początku kwietnia oświadczeniu zapewniał, że zabieg u jego syna został wykonany "w warunkach szpitalnych przez lekarzy pełniących w tym dniu dyżur, z zachowaniem właściwych procedur medycznych".

W kolejnym oświadczeniu senator i jego żona przekazali, że "dokumentację z zabiegu 13-letniego dziecka posiadają rodzice i z tego, co już wiadomo, kontrolerzy z NFZ, a także Izba Lekarska w Toruniu".

Twierdzili też, że dyrektor szpitala rozpowszechnia w mediach informacje, jakoby jej nie posiadał i w związku z tym zapowiedzieli, że skierują do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Później takie zawiadomienie złożyli.

Mariusz Trojanowski mówił z kolei, że ustalenia wewnętrznej komisji szpitalnej są zbieżne z ustaleniami NFZ. - Pokazuje to, że wersja pana Lenza nie ma pokrycia w rzeczywistości - informował.



