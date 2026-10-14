Za zamkniętymi drzwiami doszło do szarpaniny? Sędzia potwierdza, prezes zaprzecza

W skrócie Krystian Markiewicz poinformował, że podczas wizyty Macieja Berka w Trybunale doszło do szarpaniny ze strony Bogdana Święczkowskiego.

Maciej Berek planuje złożyć zawiadomienie do prokuratury w związku z rzekomym naruszeniem nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału.

Bogdan Święczkowski zaprzecza, aby użył siły podczas zdarzenia, uznając takie informacje za nieprawdziwe.

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Jako pierwszy o sprawie informował serwis TVN24. Do incydentu miało dojść w momencie, kiedy Maciej Berek po ślubowaniu na sędziego TK w Sejmie (bez obecności prezydenta) udał się do Trybunału.

Wiadomo, że spotkał się i rozmawiał ze Święczkowskim. Towarzyszyli mu sędziowie, którzy podobnie jak on złożyli ślubowanie w Sejmie i wobec części których status jest kwestionowany przez ośrodek prezydencki i prezesa TK.

Szarpanina w Trybunale Konstytucyjnym? Markiewicz potwierdza

Sędziowie mieli udać się do pokoi sędziowskich, wówczas drogę zatarasował im Bogdan Święczkowski, otwiera się w nowym oknie.

O sprawę zapytaliśmy świadka zdarzenia, wybranego przez Sejm na sędziego TK Krystiana Markiewicza, który towarzyszył Berkowi. Potwierdził w rozmowie z Interią, że doszło do szarpaniny między Berkiem i Święczkowskim oraz że Berek planuje w tej sprawie złożyć zawiadomienie do prokuratury.

Zawiadomienie miałoby dotyczyć naruszenia nietykalności cielesnej. Do sprawy odniósł się prezes Święczkowski.

Święczkowski: Użycie siły to kłamstwo

"Kłamstwem są informacje o stosowaniu siły w budynku TK. Wdzieranie się do pomieszczeń Trybunału przeznaczonych dla sędziów z nikogo nie czyni jeszcze sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sama taka próba jest gorsząca i budzi politowanie. Zgodnie z Konstytucją RP i ustawą o statusie sędziów, sędzią Trybunału zostaje się po wyborze przez Sejm i złożeniu ślubowania wobec prezydenta. Wierzę, że prawo w Polsce ma wciąż moc" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Trybunał.

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Wcześniej, podczas krótkiej wypowiedzi dla mediów, Święczkowski informował, że zablokował dostęp do pokoi sędziowskich osobom, które "nie miały jego zgody na przebywanie w części sędziowskiej".

Berek ma złożyć zawiadomienie. Żurek o działaniach prokuratury

Sprawę komentował także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, otwiera się w nowym oknie.

- Rzeczywiście dotarły do mnie takie informacje. Wskazują, że to nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Chciałbym, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego - podkreślił minister.

Jakub Krzywiecki



