W skrócie Ewa Zajączkowska-Hernik dołączyła do frakcji Patrioci dla Europy w Parlamencie Europejskim.

Patrioci dla Europy są trzecią siłą w PE i skupiają wokół siebie polityków takich jak Viktor Orban i Marine Le Pen.

Podczas spotkania frakcji w Budapeszcie poruszano temat roli Patriotów w Unii Europejskiej oraz wsparcia dla Viktora Orbana.

- Ci, których tu dziś widzicie, będą za trzy lata liderami Unii Europejskiej - oświadczył Viktor Orban kilka dni temu w Budapeszcie.

To tam spotkała się cała śmietanka "Patriotów dla Europy", trzeciej siły w Parlamencie Europejskim, która przybiera na znaczeniu. Również za sprawą polskiej europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik, która dołączyła do tej frakcji.

Patrioci dla Europy. Ewa Zajączkowska-Hernik zmienia barwy

Działaczka Konfederacji od dłuższego czasu nosiła się z zamiarem opuszczenia Nowej Nadziei Sławomira Mentzena. Mówiąc krótko - nie dogadywała się z liderem tej formacji. Po prawej stronie sceny politycznej sporo spekulowało się o tym, że może ona dołączyć do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Gdyby tak się stało, byłby to duży wstrząs.

Zobacz również: Marcin Czekaj

Zajączkowska-Hernik wybrała jednak bezpieczniejszą opcję, lepiej sobie znaną, ale też dającą spore pole do popisu. W Parlamencie Europejskim będzie teraz reprezentować "Patriotów dla Europy", w której są już Anna Bryłka i Tomasz Buczek z Ruchu Narodowego.

Jednocześnie w 2027 roku Zajączkowska zamierza startować z list Konfederacji do Sejmu - prawdopodobnie z klucza przysługującego Ruchowi Narodowemu właśnie, a nie Nowej Nadziei.

- Pozostaję w Konfederacji, z którą pragnę zmienić Polskę na lepsze i w ramach której wystartuję do Sejmu RP w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. A teraz dalej będę walczyć o polskie sprawy w europarlamencie, już w grupie Patriotów, która jest trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. Jestem pewna, że będzie to silny impuls dla całej Konfederacji, który pozwoli mi jeszcze lepiej Was reprezentować i bronić interesu obywatelskiego - przekazała posłanka w mediach społecznościowych.

Kim są Patrioci dla Europy?

Kim natomiast są Patrioci dla Europy? To jedna z trzech eurosceptycznych grup w Parlamencie Europejskim - obok Europy Suwerennych Narodów (do których należy Nowa Nadzieja) i Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (do których należy PiS). Jest jednak siłą zdecydowanie najmocniejszą, reprezentowaną przez 85 europosłów, i najbardziej perspektywiczną.

Gdyby weszli w koalicję z Europą Suwerennych Narodów i Europejskimi Konserwatystami i Reformatorami, mieliby łącznie 188 głosów. O jeden więcej od największej dziś Europejskiej Partii Ludowej.

Zobacz również: Marta Kurzyńska

Na czele Patriotów stoi 31-letni Jordan Bardella, czyli prawa ręka i protegowany Marine Le Pen. Ale to nie on odgrywa tu pierwsze skrzypce lecz Viktor Orban. To z inicjatywy premiera Węgier powstała ta frakcja i kilka lat temu zawiązała się w Budapeszcie. Orban sprawnie skonsolidował wokół siebie innych prawicowych polityków w Europie, którzy we własnych krajach rosną w siłę. Dlatego też, jeśli mówi, że za trzy lata Patrioci będą rządzić w UE, jego słowa mogą mieć pokrycie w rzeczywistości.

Tak naprawdę z najważniejszych sił prawicowych w Europie Patriotów nie reprezentują tylko przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec (należą do Europy Suwerennych Narodów). Pozostali Patrioci albo współrządzą w swoich krajach, albo pozostają opozycją na wznoszącej. Poza węgierskim Fideszem i Viktorem Orbanem to np. włoska Liga wicepremiera Matteo Salviniego. To też francuskie Zjednoczenie Narodowe z Bardellą i Le Pen. Do tego dochodzi czeskie Ano Andreja Babisza i hiszpańskie VOX Santiago Abascala. Jest jeszcze holenderska Partia Wolności Geerta Wildersa. Taki zestaw musi robić wrażenie.

Patrioci dla Europy. Ewa Zajączkowska-Hernik w Budapeszcie

Kiedy kilka dni temu Patrioci dla Europy spotkali się w Budapeszcie, a przemówienie ze sceny wygłosił Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego. Na miejscu byli też Bryłka i Buczek, a także Ewa Zajączkowska, która pozowała do zdjęć z Marine Le Pen i innymi czołowymi postaciami tej frakcji. - Europa potrzebuje naszego zdrowego rozsądku. Globaliści niszczą bezpieczeństwo, dobrobyt i tożsamość Europejczyków - mówił Bosak.

Wszystkie przemówienia z jednej strony odnosiły się do roli Patriotów w Unii Europejskiej, a z drugiej były po prostu wsparciem dla Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych, zaplanowanych na 12 kwietnia.

Zobacz również: Mateusz Balcerek

- Wasz premier jest jak lew, na kontynencie rządzonym przez owce - obrazowo określał Orbana Geert Wilders z Holandii. Santiago Abascal z partii Vox głównego rywala Orbana, czyli Petera Magyara, nazwał "marionetką Brukseli".

Antyunijne tony biły z wystąpień Patriotów. Tyle tylko, że nikt otwarcie nie podejmował tematu zlikwidowania Unii, ale wyrażano chęć jej pilnej naprawy. Najbardziej konkretny był właśnie Orban.

- Chcemy Unii, która jest sojuszem suwerennych narodów. Nie chcemy federacji, nie chcemy "coraz ściślejszej unii". Chcemy suwerennych, dumnych narodów europejskich - tłumaczył i dodawał, że "lewicowe elity Brukseli słabną z dnia na dzień, podczas gdy z drugiej strony europejscy Patrioci rosną w siłę".

- Porażki brukselskiej liberalnej elity doprowadziły do załamania gospodarczego, upadku przemysłu, całkowitego upadku Zielonego Ładu, nieodwracalnego chaosu migracyjnego i kryzysu energetycznego - wymieniał premier Węgier.

Łukasz Szpyrka

"Polityczny WF": Tarcia w Konfederacji. Możliwy głośny transfer do Brauna? INTERIA.PL