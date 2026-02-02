W skrócie W Suwałkach odnotowano rekordową temperaturę -28 stopni, a odczuwalna była jeszcze niższa przez wiatr.

IMGW utrzymuje alerty przed silnym mrozem dla większości kraju, szczególnie na północy i północnym-wschodzie.

W Łodzi doszło do śmiertelnego przypadku z powodu wychłodzenia, a w Gdańsku zamarzła rzeka Motława.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek o godz. 6 termometry w Suwałkach pokazały -28 stopni. To rekord tegorocznych pomiarów i potwierdzenie, że ostatnia noc była ekstremalnie zimna.

Temperatura odczuwalna mogła być jeszcze niższa. Poczucie zimna wzmagały porywy wiatru.

Najcieplejszym miejscem w Polsce jest rejon podgórski. W Zakopanem w poniedziałek rano odnotowano -5,5 stopni Celsjusza.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Alarmujące prognozy IMGW. Mróz nie ustanie

Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal są alarmujące. Alerty 1. stopnia obowiązują w większości kraju do wtorku rano.

Na północy i północnym-wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia 2. stopnia przed silnym mrozem. Alerty utrzymają się tam do środy rano.

Chodzi o województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie.

Jak podał IMGW, w poniedziałek należy spodziewać się temperatury maksymalnej w dzień od -15 stopni do -9 stopni. Wiatr będzie miał średnią prędkość od 5 km/h do 25 km/h.

Wolna od przenikliwych mrozów jest zachodnia część kraju. Ostrzeżenia pogodowe nie dotyczą czterech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

IMGW zwraca uwagę, że sytuacja jest dynamiczna, a komunikaty mogą być aktualizowane.

Łódź. Mężczyzna nie dawał oznak życia, rośnie liczba ofiar mrozu

W niedzielę informowaliśmy o rosnącej liczbie ofiar przenikliwego mrozu. Bilans wynosi już 37 zgonów. Policjanci w sobotę odnotowali śmierć mężczyzny w Łodzi.

- W załomie budynku przy ul. Sienkiewicza patrol natrafił na mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Lekarz wezwany na miejsce stwierdził zgon, a ponieważ zmarły nie miał na ciele żadnych widocznych obrażeń, miejsce znalezienia człowieka i okoliczności wskazują, że zmarł najprawdopodobniej na skutek wychłodzenia organizmu - mówił w rozmowie z PAP oficer prasowy KWP w Łodzi Adam Dembiński.

Tymczasem w Gdańsku w związku z utrzymującym się mrozem doszło do niespotykanego zjawiska - zamarzła rzeka Motława. Po tafli lodu spacerowali mieszkańcy miasta, a część z nich założyła łyżwy.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Nowa szefowa Polski 2050 chce być wicepremierem w rządzie. Tomczyk w ''Gościu Wydarzeń'': W umowie koalicyjnej się nic nie zmieniło Polsat News Polsat News