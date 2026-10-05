Za kilka godzin wróci groźne zjawisko. Opanuje południe Polski

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Poruszanie się po niektórych drogach może być ryzykowne. Wszystko z powodu gęstej mgły, która w nadchodzących godzinach opanuje południe Polski. Synoptycy IMGW przygotowali z tego powodu ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wielu województw.

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Gęste mgły w Polsce. W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek rano na południu kraju poruszanie się może być utrudnione
Gęste mgły w poniedziałek rano pojawią się na południu Polski - ostrzega IMGW. Miejscami mogą ograniczać widzialność do 100 metrówŁukasz Nowaczyk/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W poniedziałek rano na znacznym obszarze kraju pojawiły się gęste mgły, które miejscami ograniczały widzialność poniżej 200 metrów. Wieczorem wrócą w wielu miejscach i mogą być równie uciążliwe. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla ośmiu województw na południu.

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Na południu może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega

"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów" - głosi najnowszy komunikat wydany w poniedziałek po południu przez IMGW.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem objęły swoim zasięgiem województwa:

  • podkarpackie;
  • małopolskie;
  • świętokrzyskie;
  • centralną i południową część lubelskiego;
  • południowe powiaty mazowieckiego;
  • śląskie;
  • opolskie (z wyjątkiem powiatu namysłowskiego)
  • południowo-wschodnie krańce dolnośląskiego.
Mapa Polski z zaznaczonymi na żółto południowymi województwami, podczas gdy reszta kraju pozostaje biała; Warszawa oznaczona czerwoną kropką.
Z powodu możliwej gęstej mgły na południu Polski wieczorem zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopniaIMGWmateriał zewnętrzny

Wejdą one w życie o godz. 22:00 i utrzymają się przez całą noc, do godz. 9:00 we wtorek.

Niewykluczone, że miejscami mgły będą bardzo gęste i ograniczą widzialność do około 100 metrów. W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek rano kierowcy i piesi w wielu miejscach będą musieli bardzo uważać.

Tego typu utrudnienia później też się pojawią, co widać w najnowszej prognozie zagrożeń IMGW.

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Niekorzystne zjawiska na południu wrócą kolejnego wieczora, również w części południowych województw. Najnowsze prognozy zagrożeń meteorologicznych przewidują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed gęstą mgłą we wtorek wieczorem i w nocy z wtorku na środę.

Żółte alerty w tym okresie mogą się pojawić w centrum i na wschodzie Ziemi Świętokrzyskiej, północnych krańcach Podkarpacia oraz w centrum i na zachodzie Małopolski. Tam mgły mogą ograniczać widzialność do około 200 metrów.

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