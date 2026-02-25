Za kilka godzin się zacznie. Pierwszy dzień nowej pogodowej serii

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

To może być najcieplejszy okres od początku roku. Z zachodu do Polski zmierza strefa ciepłego powietrza, która dotrze do nas jeszcze przed weekendem. W części kraju słupki termometrów zbliżą się do bariery 20 stopni Celsjusza, choć jej nie osiągną. Początek marca przyniesie lekką zmianę w pogodzie.

Mapa Europy z oznaczonymi obszarami podwyższonej temperatury zestawiona z zimowym widokiem z lotu ptaka na zamarznięty port z kilkoma zacumowanymi łodziami, kontrastującymi z lodową taflą.
Pod koniec tygodnia do Polski dotrze wyraźne ocieplenie. Miejscami będzie około 17 stopni Celsjusza. Potem nastąpi lekkie ochłodzenieKrzysztof Zatycki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Nad Polskę nadciąga fala ciepłego powietrza, która podniesie temperatury nawet do 17 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia.
  • IMGW prognozuje, że najcieplejsze dni przypadną na piątek i sobotę, zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie kraju.
  • Na początku marca temperatury pozostaną na plusie, z chłodniejszą aurą tylko nocą i lokalnymi słabymi opadami deszczu na północy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W Polsce trwa odwilż - pod koniec tygodnia temperatura może wzrosnąć nawet do 17 stopni Celsjusza" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w serwisie X. "Na rzekach obserwujemy spływ wód opadowo-roztopowych i ustępowanie zjawisk lodowych. W dorzeczu środkowej Wisły roztopy będą rozłożone w czasie - bez opadów i z nocnymi przymrozkami" - czytamy w najnowszej prognozie. Nadchodzą jeszcze cieplejsze dni.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Ostatnie tchnienie mrozu. Potem będzie tylko cieplej

Pogoda wyraźnie stawia na ocieplenie. W środę temperatury są dość wysokie, jednak dalej jednocyfrowe. Do godz. 13:00 najcieplej było w Jeleniej Górze, gdzie zanotowano 8,8 st. C - podaje IMGW. Najzimniej jest w Suwałkach, gdzie o tej samej porze było -1,7 st. C. Sytuacja zmieni się w ciągu najbliższych kilkunastu godzin.

Już w czwartek do zachodniej Polski dotrze masa ciepłego powietrza, dzięki czemu w tych rejonach temperatura skoczy do 13-14 stopni. W dalszym ciągu najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, choć nawet tam w ciągu dnia będzie już minimalnie powyżej zera.

Ciepły epizod rozciągnie się na kolejne dni, a temperatury jeszcze wzrosną, osiągając wartości bardziej kojarzące się z pełnią wiosny niż końcówką zimy.

Piątek zapowiada się na jeszcze cieplejszy dzień, a mieszkańcy zachodu i południowego zachodu na termometrach zobaczą wartości na poziomie 15-16 stopni. Dwucyfrowe wartości odnotujemy również w centrum kraju, gdzie będzie do 10-11 st. C. Aura będize przy tym spokojna i wyżowa, prawdopodobnie bez opadów.

Wzrost temperatur nie wyhamuje i rozciągnie się na początek weekendu. Sobota może się okazać najcieplejszym dniem w tym roku. Synoptycy IMGW prognozują, że na północnym zachodzie może być miejscami do około 17 stopni Celsjusza, choć nie można wykluczyć, że w niektórych częściach Dolnego Śląska czy Opolszczyzny będzie jeszcze cieplej.

Mapa Europy z kolorystycznym oznaczeniem anomalii temperatury względem okresu referencyjnego, z wyraźnie zaznaczonym wzrostem wartości w centralnej i wschodniej części kontynentu.
W sobotę masa ciepłego powietrza swoim zasięgiem obejmie centralną i południową część PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

W południowej połowie kraju w pierwszej połowie weekendu będzie dość pogodnie i sucho, za to na północy może popadać słaby deszcz.

Zobacz również:

Zalana jezdnia drogi ekspresowej S6 w okolicy węzła Karwice. W miarę postępującej odwilży lokalne podtopienia mogą występować w wielu miejscach
Polska

Jeden region na minusie. Z reszty Polski zima się wycofuje

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Delikatna zmiana na początku marca. Cały czas będzie na plusie

    Pierwsze dni marca również będą ciepłe, ale nie tak jak końcówka lutego. W niedzielę temperatury również będą dwucyfrowe w zdecydowanej większości Polski. Najcieplej będzie na południu, jednak maksymalnie około 14 stopni i tam przeważnie słonecznie. Północna część kraju doświadczy natomiast słabych opadów deszczu.

    Kolejny tydzień upłynie pod znakiem delikatnego ochłodzenia i do przyszłego piątku na termometrach nie zobaczymy wartości wyższych niż 13-14 stopni.

    Kolorowa mapa Polski z prognozowanymi maksymalnymi temperaturami powietrza na poszczególne dni od 25 lutego do 6 marca 2026 roku, opisana temperaturami w różnych miastach i regionach, oznaczona różnymi odcieniami zieleni i żółci.
    Przełom lutego i marca będzie dość ciepły. Potem temperatury nieco spadną, ale mrozów za dnia już nie będzieIMGWmateriał zewnętrzny

    W dalszym ciągu jednak przymrozki możliwe będą tylko w nocy, za to w ciągu dnia wszędzie będzie na plusie. Nawet w rejonie Suwalszczyzny czy Warmii i Mazur będzie kilka stopni powyżej zera.

    Będzie przy tym spokojnie i bez większych opadów. Lokalnie może najwyżej pokropić słaby deszcz.

    Zobacz również:

    Wiele wskazuje na to, że wiosną tylko w marcu przekroczona zostanie norma temperatur. Pozostałe miesiące powinny przynieść typową pogodę - prognozuje IMGW
    Polska

    Znamy wstępną prognozę na wiosnę. Jeden miesiąc poniżej normy

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    "Gość Wydarzeń". Będzie nowy wicepremier? "O składzie rządu decyduje premier"Polsat News

    Najnowsze