W skrócie Nad Polskę nadciąga fala ciepłego powietrza, która podniesie temperatury nawet do 17 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia.

IMGW prognozuje, że najcieplejsze dni przypadną na piątek i sobotę, zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie kraju.

Na początku marca temperatury pozostaną na plusie, z chłodniejszą aurą tylko nocą i lokalnymi słabymi opadami deszczu na północy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W Polsce trwa odwilż - pod koniec tygodnia temperatura może wzrosnąć nawet do 17 stopni Celsjusza" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w serwisie X. "Na rzekach obserwujemy spływ wód opadowo-roztopowych i ustępowanie zjawisk lodowych. W dorzeczu środkowej Wisły roztopy będą rozłożone w czasie - bez opadów i z nocnymi przymrozkami" - czytamy w najnowszej prognozie. Nadchodzą jeszcze cieplejsze dni.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Ostatnie tchnienie mrozu. Potem będzie tylko cieplej

Pogoda wyraźnie stawia na ocieplenie. W środę temperatury są dość wysokie, jednak dalej jednocyfrowe. Do godz. 13:00 najcieplej było w Jeleniej Górze, gdzie zanotowano 8,8 st. C - podaje IMGW. Najzimniej jest w Suwałkach, gdzie o tej samej porze było -1,7 st. C. Sytuacja zmieni się w ciągu najbliższych kilkunastu godzin.

Już w czwartek do zachodniej Polski dotrze masa ciepłego powietrza, dzięki czemu w tych rejonach temperatura skoczy do 13-14 stopni. W dalszym ciągu najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, choć nawet tam w ciągu dnia będzie już minimalnie powyżej zera.

Rozwiń

Ciepły epizod rozciągnie się na kolejne dni, a temperatury jeszcze wzrosną, osiągając wartości bardziej kojarzące się z pełnią wiosny niż końcówką zimy.

Piątek zapowiada się na jeszcze cieplejszy dzień, a mieszkańcy zachodu i południowego zachodu na termometrach zobaczą wartości na poziomie 15-16 stopni. Dwucyfrowe wartości odnotujemy również w centrum kraju, gdzie będzie do 10-11 st. C. Aura będize przy tym spokojna i wyżowa, prawdopodobnie bez opadów.

Wzrost temperatur nie wyhamuje i rozciągnie się na początek weekendu. Sobota może się okazać najcieplejszym dniem w tym roku. Synoptycy IMGW prognozują, że na północnym zachodzie może być miejscami do około 17 stopni Celsjusza, choć nie można wykluczyć, że w niektórych częściach Dolnego Śląska czy Opolszczyzny będzie jeszcze cieplej.

W sobotę masa ciepłego powietrza swoim zasięgiem obejmie centralną i południową część Polski WXCharts materiał zewnętrzny

W południowej połowie kraju w pierwszej połowie weekendu będzie dość pogodnie i sucho, za to na północy może popadać słaby deszcz.

Delikatna zmiana na początku marca. Cały czas będzie na plusie

Pierwsze dni marca również będą ciepłe, ale nie tak jak końcówka lutego. W niedzielę temperatury również będą dwucyfrowe w zdecydowanej większości Polski. Najcieplej będzie na południu, jednak maksymalnie około 14 stopni i tam przeważnie słonecznie. Północna część kraju doświadczy natomiast słabych opadów deszczu.

Kolejny tydzień upłynie pod znakiem delikatnego ochłodzenia i do przyszłego piątku na termometrach nie zobaczymy wartości wyższych niż 13-14 stopni.

Przełom lutego i marca będzie dość ciepły. Potem temperatury nieco spadną, ale mrozów za dnia już nie będzie IMGW materiał zewnętrzny

W dalszym ciągu jednak przymrozki możliwe będą tylko w nocy, za to w ciągu dnia wszędzie będzie na plusie. Nawet w rejonie Suwalszczyzny czy Warmii i Mazur będzie kilka stopni powyżej zera.

Będzie przy tym spokojnie i bez większych opadów. Lokalnie może najwyżej pokropić słaby deszcz.

-----

"Gość Wydarzeń". Będzie nowy wicepremier? "O składzie rządu decyduje premier" Polsat News