W skrócie Rusłan Stefanczuk wyraził wdzięczność Włodzimierzowi Czarzastemu za umiarkowane i odpowiedzialne stanowisko wobec relacji polsko-ukraińskich.

Według Stefanczuka kwestie sporów historycznych pomiędzy Polską a Ukrainą powinny być rozwiązywane na drodze dialogu.

Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że interesem Polski jest niepodległość Ukrainy i utrzymanie współpracy, nawet przy kontrowersjach związanych z upamiętnianiem UPA.

Czarzasty określił prezydencki wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego jako "nieprzemyślany".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Jestem wdzięczny marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierzowi Czarzastemu za jego wyważone i odpowiedzialne stanowisko. Dziś Ukraina i Polska pozostają strategicznymi partnerami w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. To właśnie jedność oraz wzajemne wsparcie w trudnym czasie wzmacniają bezpieczeństwo naszych narodów i całej Europy" - przekazał przewodniczący ukraińskiej Najwyższej Rady Rusłan Stefanczuk za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Wszelkie kwestie sporne związane ze wspólną historią powinniśmy rozwiązywać w drodze dialogu. Musimy wspólnie patrzeć w przyszłość, broniąc wolności i niepodległości" - stwierdził polityk, dziękując Polsce i Polakom za "solidarność, wsparcie i otwarte serca".

Włodzimierz Czarzasty komentował nadanie ukraińskiej jednostce imienia "bohaterów UPA"

Stefanczuk odnosił się do wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego, jakie padły podczas poniedziałkowego wiecu Lewicy w Sosnowcu. Marszałek Sejmu skomentował decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" imienia "Bohaterów UPA".

- Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Ta teza może się komuś nie podobać, ale jest prawdziwa. (...) Życiowym interesem Polski jest niepodległość Ukrainy. Życiowym interesem Polski jest również wejście Ukrainy do Unii Europejskiej - powiedział Czarzasty, podkreślając, że nie ma według niego logicznego wytłumaczenia decyzji Zełenskiego.

- W interesie Polski jest utrzymanie dobrych relacji z Ukrainą, a nie zaostrzanie sporów dotyczących polityki historycznej - powiedział marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu stwierdził także, że decyzja prezydenta Nawrockiego o zawnioskowaniu o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego należy do nieprzemyślanych.

Zełenski może stracić Order Orła Białego. Były ambasador RP w Kijowie zwrócił odznaczenie Ukrainie

Kapituła Orderu Orła Białego na wniosek prezydenta Nawrockiego zbierze się 8 czerwca. Do odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu odznaczenia potrzebna będzie kontrasygnata premiera Donalda Tuska.

- Prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej - stwierdził Nawrocki, uzasadniając wniosek.

W poniedziałek z kolei były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki ogłosił, że w proteście przeciw upamiętnianiu UPA przez administrację Zełenskiego zwróci otrzymane ukraińskie odznaczenie "Za zasługi".





"Wydarzenia": Napad na stację. Po akcji sprawca przemalował auto Polsat News