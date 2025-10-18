Zakład Ubezpieczeń Społecznych podzielił się informacjami na temat tego, które schorzenia są objęte rehabilitacją najczęściej. W ubiegłym roku z programu skorzystało 58 tys. pacjentów, wśród których dominuje jedna grupa.

To osoby ze schorzeniami narządu ruchu, które stanowią około 84proc. skierowań, najczęściej z powodu innych chorób krążka międzykręgowego. Pod tą nazwą kryje się głównie powszechnie znana dyskopatia, która bardzo mocno doskwiera Polakom.

Drugie miejsce, z dominującymi przypadkami przewlekłego zapalenia krtani i tchawicy oraz zaburzeń głosu, zajmują schorzenia narządu głosu. Na nie leczyło się ponad 6 proc. pacjentów. Z kolei na trzecim miejscu są choroby układu krążenia. Tu ZUS głównie wymienia przewlekłą chorobę niedokrwienną serca. Z tymi zmagało się 4 proc. ubezpieczonych w ZUS.

Kiedy i kto może skorzystać z rehabilitacji?

Z programu rehabilitacji można skorzystać, jeśli jesteśmy zagrożeni utratą zdolności do pracy. Co jednak istotne, musi istnieć szansa, że odzyskamy sprawność po rehabilitacji. Oprócz tego trzeba spełnić formalne wymogi, wystarczy jeden z poniższych:

być ubezpieczonym w ZUS;

pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne

pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji można również skorzystać, jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywamy, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę. Rehabilitacja jest możliwa także wtedy, jeśli staramy się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Kto wydaje skierowanie na rehabilitację i ile trwa?

Skierowanie i orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej. Ile trwa rehabilitacja? Ta trwa 24 dni z możliwością wydłużenia lub skrócenia przez ordynatora ośrodka po uprzedniej zgodzie ZUS.

Koszt rehabilitacji pokrywa ZUS, a w tym zawiera się leczenie, zakwaterowanie i wyżywienie. Oprócz tego ZUS zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkamy.

Jakie schorzenia można rehabilitować? Możemy zostać skierowani na rehabilitację w systemie stacjonarnym. To pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym w przypadku schorzeń narządu ruchu, układu krążenia i oddechowego, psychosomatycznych, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu głosu i ośrodkowego układu nerwowego.

Rehabilitacja może być także realizowana w systemie ambulatoryjnym. Pacjent codziennie dojeżdża na rehabilitację w wyznaczonych godzinach w przypadku schorzeń narządu ruchu oraz układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

