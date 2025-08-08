Z okna nagle wychylił się prezydent Nawrocki. "30 minut"
- Będę wychodził za pół godziny - krzyknął prezydent do osób zgromadzonych przed Belwederem, po czym pomachał i posłał im całusa. Chwilę później - zgodnie z obietnicą - Karol Nawrocki zjawił się przed budynkiem, gdzie robił sobie zdjęcia z witającymi go zwolennikami. Ekipa Polsat News uchwyciła moment spotkania.
W piątek przed Belwederem, gdzie tymczasowo zamieszkał Karol Nawrocki, zgromadziła się grupa zwolenników nowego prezydenta z flagami. Obecna na miejscu kamera Polsat News dostrzegła moment, w którym otworzyło się okno prezydenckiego apartamentu. Stanął w nim Karol Nawrocki w nieformalnym stroju. Prezydent pozdrowił zgromadzonych, machając im i posyłając całusa.
- Będę wychodził za pół godziny - krzyknął prezydent.
Karol Nawrocki zaskoczył zgromadzonych przed Belwederem
Chwilę później Nawrocki - już w garniturze - faktycznie wyszedł przed budynek i podszedł do czekającej na niego grupy. Zwolennicy prezydenta mieli okazję zrobić sobie wspólne zdjęcie.
Pełne nagranie można zobaczyć poniżej.
W odróżnieniu od swojego poprzednika, Karol Nawrocki nie zamieszkał po zaprzysiężeniu w Pałacu Prezydenckim. Na nowe lokum prezydent wybrał Belweder, a powodem decyzji ma być trwający remont.
Karol Nawrocki nie jest pierwszym prezydentem, który po objęciu urzędu wprowadził się pod ten adres. Po 1989 roku w Belwederze mieszkali m.in. Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz "nie ma jeszcze decyzji, gdzie ostatecznie zamieszkają przez najbliższe pięć lat".
W środę Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął pięcioletnią kadencję. Prezydent wygłosił też swoje pierwsze orędzie, a podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego prezydent przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi.