Z niebezpiecznych zjawisk wyróżni się jedno. Zakryje niemal całą Polskę

Jakub Wojciechowski

W pogodzie zajdą wielkie zmiany. Wciąż będzie bardzo zimno, zwłaszcza na północnym wschodzie, jednak do zachodniej Polski zbliża się odwilż. W najbliższych dniach temperatury w tej części kraju wzrosną, choć spokojnie nie będzie. Czeka nas sporo opadów, które stopniowo zmienią swój charakter. Spowodują niebezpieczne oblodzenie, przed którym ostrzegają synoptycy.

Pług śnieżny usuwa śnieg z zasypanej drogi, na pierwszym planie pojazd z włączonymi światłami ostrzegawczymi, w tle ograniczona widoczność z powodu intensywnych opadów śniegu. Po lewej stronie widoczna mapa Polski z zaznaczonymi strefami ostrzeżeń pogo...
Kilka najbliższych dni może przynieść niebezpieczne warunki na drogach. IMGW planuje wydać ostrzeżenia w związku z marznącymi opadamiPAP/Darek Delmanowicz/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Polsce spodziewane są opady marznące, które z czasem mogą wystąpić w niemal całym kraju.
  • Synoptycy planują wydać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.
  • W najbliższych dniach sytuacja pogodowa będzie dynamiczna i nie można wykluczyć kolejnych ostrzeżeń.
W poniedziałek śnieg intensywnie pada głównie na północy. Tam w ciągu doby miejscami przybyło 15-16 cm świeżego śniegu - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najintensywniejsze opady powoli się jednak kończą i w kolejnych godzinach popada słabiej. Większym zagrożeniem w najbliższych dniach mogą się okazać opady marznące.

Ciągle pada, ale widać zmiany. Noce wciąż z siarczystym mrozem

Cały czas aktualne są ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z silnymi mrozami, które obejmują wschodnie województwa i pozostaną w mocy do wtorku i środy rano. W nocy z poniedziałku na wtorek lokalnie temperatura może tam spadać do nawet -22 stopni Celsjusza.

Na zachodzie jednak sytuacja wkrótce się zmieni. Do tej części Polski z zachodu dotrze cieplejsze powietrze, które przyniesie odwilż. Synoptycy spodziewają się tam marznących opadów. Słaby deszcz i mżawka mogą w tych rejonach powodować gołoledź.

Mapa temperatury powietrza w Polsce i okolicznych krajach z wyraźnym kontrastem między ciepłymi odcieniami zieleni na zachodzie a zimniejszymi odcieniami niebieskiego na wschodzie oraz nazwami większych miast naniesionymi na mapę.
We wtorek wyraźnie zaznaczy się napływ cieplejszego powietrza z zachoduWXChartsmateriał zewnętrzny

Z czasem ostrzeżeń przed niebezpiecznym zjawiskiem będzie coraz więcej.

    Gołoledź w prawie całej Polsce. Planują wydać ostrzeżenia

    W prognozie zagrożeń pogodowych na najbliższe dni można dostrzec, że to marznące opady mogą się okazać największym wyzwaniem pogodowym.

    We wtorek z tego powodu w zachodniej połowie Pomorza Zachodniego mogą obowiązywać pomarańczowe alerty IMGW. Z kolei żółte ostrzeżenia synoptycy planują wydać dla województw:

    • lubuskiego;
    • dolnośląskego;
    • opolskiego;
    • południowo-zachodnich krańców wielkopolskiego;
    • większości śląskiego (bez części południowej).
    Mapa Polski z zaznaczonymi województwami, gdzie obowiązują ostrzeżenia pogodowe pierwszego oraz drugiego stopnia. Zachodnia część kraju, szczególnie województwo zachodniopomorskie oraz lubuskie, oznaczona jest pomarańczowym kolorem. Znacząca część cent...
    We wtorek na wschodzie utrzymają się silne mrozy, zaś na zachodzie zrobi się cieplej i pojawią się marznące opadyIMGWmateriał zewnętrzny

    We wschodniej części Polski dalej obowiązywać mają ostrzeżenia przed silnym mrozem.

    Środa przyniesie większe zmiany. Tego dnia opady marznące mogą być jedynym zagrożeniem, przed którym ostrzega IMGW. Na Pomorzu zachodnim znowu będą to alerty drugiego stopnia, a w reszcie kraju mogą być wydane alerty pierwszego stopnia.

    Województwami wolnymi od ostrzeżeń w środę mogą być warmińsko-mazurskie i podlaskie.

    Synoptycy prognozują w środę wydanie ostrzeżeń przed marznącymi opadami w niemal całym kraju
    Synoptycy prognozują w środę wydanie ostrzeżeń przed marznącymi opadami w niemal całym krajuIMGWmateriał zewnętrzny

    Po dwóch bardzo wymagających dniach pogoda może złagodnieć. W czwartek sytuacja na drogach może się polepszyć i możliwe, że z marznącymi opadami będą się zmagać mieszkańcy Podkarpacia, ponieważ to może być jedyne województwo z żółtym alertem IMGW.

    Mapa Polski z zaznaczonym na żółto południowo-wschodnim regionem wokół Rzeszowa, co wskazuje na ostrzeżenie pogodowe na czwartek 15. Białe tło, zaznaczone granice województw oraz główne miasta.
    Marznące opady powodujące gołoledź w czwartek mogą nawiedzić przede wszystkim PodkarpacieIMGWmateriał zewnętrzny

    Warto podkreślić, że tak prezentuje się obecna prognoza zagrożeń. Sytuacja pogodowa jest bardzo dynamiczna, więc mogą się pojawić kolejne ostrzeżenia.

