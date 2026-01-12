W skrócie W Polsce spodziewane są opady marznące, które z czasem mogą wystąpić w niemal całym kraju.

Synoptycy planują wydać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

W najbliższych dniach sytuacja pogodowa będzie dynamiczna i nie można wykluczyć kolejnych ostrzeżeń.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek śnieg intensywnie pada głównie na północy. Tam w ciągu doby miejscami przybyło 15-16 cm świeżego śniegu - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najintensywniejsze opady powoli się jednak kończą i w kolejnych godzinach popada słabiej. Większym zagrożeniem w najbliższych dniach mogą się okazać opady marznące.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Ciągle pada, ale widać zmiany. Noce wciąż z siarczystym mrozem

Cały czas aktualne są ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z silnymi mrozami, które obejmują wschodnie województwa i pozostaną w mocy do wtorku i środy rano. W nocy z poniedziałku na wtorek lokalnie temperatura może tam spadać do nawet -22 stopni Celsjusza.

Na zachodzie jednak sytuacja wkrótce się zmieni. Do tej części Polski z zachodu dotrze cieplejsze powietrze, które przyniesie odwilż. Synoptycy spodziewają się tam marznących opadów. Słaby deszcz i mżawka mogą w tych rejonach powodować gołoledź.

We wtorek wyraźnie zaznaczy się napływ cieplejszego powietrza z zachodu WXCharts materiał zewnętrzny

Z czasem ostrzeżeń przed niebezpiecznym zjawiskiem będzie coraz więcej.

Gołoledź w prawie całej Polsce. Planują wydać ostrzeżenia

W prognozie zagrożeń pogodowych na najbliższe dni można dostrzec, że to marznące opady mogą się okazać największym wyzwaniem pogodowym.

We wtorek z tego powodu w zachodniej połowie Pomorza Zachodniego mogą obowiązywać pomarańczowe alerty IMGW. Z kolei żółte ostrzeżenia synoptycy planują wydać dla województw:

lubuskiego ;

dolnośląskego ;

opolskiego ;

południowo-zachodnich krańców wielkopolskiego ;

większości śląskiego (bez części południowej).

We wtorek na wschodzie utrzymają się silne mrozy, zaś na zachodzie zrobi się cieplej i pojawią się marznące opady IMGW materiał zewnętrzny

We wschodniej części Polski dalej obowiązywać mają ostrzeżenia przed silnym mrozem.

Środa przyniesie większe zmiany. Tego dnia opady marznące mogą być jedynym zagrożeniem, przed którym ostrzega IMGW. Na Pomorzu zachodnim znowu będą to alerty drugiego stopnia, a w reszcie kraju mogą być wydane alerty pierwszego stopnia.

Województwami wolnymi od ostrzeżeń w środę mogą być warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Synoptycy prognozują w środę wydanie ostrzeżeń przed marznącymi opadami w niemal całym kraju IMGW materiał zewnętrzny

Po dwóch bardzo wymagających dniach pogoda może złagodnieć. W czwartek sytuacja na drogach może się polepszyć i możliwe, że z marznącymi opadami będą się zmagać mieszkańcy Podkarpacia, ponieważ to może być jedyne województwo z żółtym alertem IMGW.

Marznące opady powodujące gołoledź w czwartek mogą nawiedzić przede wszystkim Podkarpacie IMGW materiał zewnętrzny

Warto podkreślić, że tak prezentuje się obecna prognoza zagrożeń. Sytuacja pogodowa jest bardzo dynamiczna, więc mogą się pojawić kolejne ostrzeżenia.

-----

Ziobro z azylem na Węgrzech. Tomczyk w ''Graffiti'': To jest naprawdę wyjątkowo demoralizujące Polsat News Polsat News