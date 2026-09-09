W skrócie Jeszcze w środę południe i południowy wschód kraju będą upalne, jednak od czwartku nastąpi spadek temperatur.

Nadchodzące dni przyniosą zdecydowane ochłodzenie, sięgające około 15 stopni Celsjusza w porównaniu z wcześniejszymi dniami.

Po przejściu frontu atmosferycznego pojawią się burze i opady deszczu; najchłodniej będzie w piątek, potem temperatury tylko nieznacznie wzrosną.

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Upał jeszcze utrzymuje się w Polsce. Środa najgorętsza jest na południu i południowym wschodzie. W południe w Kozienicach było 30 stopni, a lokalnie na południu i wschodzie kraju powyżej 29. Można się spodziewać, że w kolejnych godzinach upał rozszerzy się na kolejne miejscowości. Nowy dzień przyniesie jednak znacznie niższe wartości - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Do fali upałów zabraknie jednego dnia. Zmiana będzie natychmiastowa

"Południowa, centralna i wschodnia część kraju pozostaje pod wpływem bardzo ciepłego powietrza, a w wielu miejscach temperatura przekracza już 27-28 st. C" - podaje IMGW.

Są jednak miejsca, gdzie temperatury są wyraźnie niższe. Nad morzem i na północnym zachodzie "wartości te utrzymują się poniżej 20 st. C" - informują eksperci Instytutu.

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Wcześniejsze prognozy wskazywały, że w najcieplejszych godzinach dnia upał może osiągnąć lokalnie 32 st. C. To będzie apogeum gorąca we wrześniu. Nie będziemy też mieli do czynienia z falą upałów, ponieważ to wymaga trzech takich dni z rzędu. Tym razem skończy się na dwóch.

Środa będzie drugim upalnym dniem z rzędu, jednak w czwartek temperatury zdecydowanie się obniżą WXCharts materiał zewnętrzny

W środę po południu i wieczorem do Polski dotrze front atmosferyczny, a wraz z nim burze i ulewy. Po ich przejściu przez nasz kraj nastąpi niemal natychmiastowe ochłodzenie. Odczujemy je od czwartku, a jeszcze przed weekendem będzie bardzo głębokie.

Raptowne ochłodzenie od czwartku. Definitywny koniec upałów

Nowy dzień przyniesie bardziej jesienną niż letnią pogodę. Będzie pochmurnie w całej Polsce, a w wielu miejscach przelotnie popada słaby deszcz. Intensywniejszych opadów mogą się spodziewać mieszkańcy Pomorza, Kujaw oraz Warmii, gdzie suma opadów może sięgnąć 8-10 litrów wody na metr kwadratowy.

Czwartek będzie znacznie chłodniejszy od środy - różnica miejscami wyniesie około 15 stopni Celsjusza. Podczas gdy w środę upał może się zbliżyć do poziomu 32 stopni, dzień później nad morzem i na terenach podgórskich nie przekroczy 16 st. C. Na najcieplejszym południu i zachodzie nie będzie więcej niż 20-21 stopni - wynika z prognoz IMGW.

Od czwartku nastąpi poważne ochłodzenie w całym kraju. Temperatury spadną o kilkanaście stopni w porównaniu ze środą IMGW materiał zewnętrzny

Najniższe temperatury w tym tygodniu zanotujemy w piątek. Ujemna anomalia temperatur wystąpi wówczas na południu. Na terenach podgórskich Karpat może być maksymalnie 13 stopni, i to w najcieplejszych godzinach dnia. W pozostałych regionach termometry pokażą około 17 do 21 stopni.

Apogeum ochłodzenia przypadnie na piątek, kiedy to na południu w ciągu dnia będzie miejscami niewiele ponad 10 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Nieco cieplej zrobi się w okolicach weekendu: miejscami na zachodzie temperatury wzrosną do 22-24 st. C, ale nadal w sporej części kraju nie przekroczą progu 20 stopni.

Podobne wartości odnotujemy przez większość przyszłego tygodnia, do tego cały czas w wielu województwach będzie przelotnie padać. Coraz mocniej będziemy więc odczuwać wpływ zbliżającej się nieuchronnie kalendarzowej jesieni.

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