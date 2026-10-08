Pojawia się coraz więcej ostrzeżeń przed wichurami w Polsce. Rano obowiązywały one tylko na samym południu kraju, teraz wydano nowe, dla północnych regionów. Tam wiatr będzie tak silny, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty.

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Nowy poziom ostrzeżeń. Wichury przekroczą 100 km/h

Najtrudniejsza sytuacja panować będzie na północnych krańcach kraju, przede wszystkim w nadmorskiej części Pomorza.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, w strefie nadmorskiej o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 105 km/h, z zachodu. W drugiej połowie nocy i nad ranem możliwe burze" - napisano w ostrzeżeniu IMGW drugiego stopnia wydanym w czwartek po południu.

Pomarańczowe ostrzeżenia przed niebezpiecznym wiatrem obejmują następujące powiaty:

sławieński w województwie zachodniopomorskim ;

słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki i nowodworski w pomorskim.

Na Pomorzu i części Pomorza Zachodniego obowiązują pomarańczowe alerty IMGW w związku z wichurami IMGW materiał zewnętrzny

Wejdą one w życie o godz. 22:00 i będą aktualne przez dużą część piątku: do godz. 15:00. Tylko w powiecie nowodworskim ostrzeżenie dotyczy piątku i tam ma obowiązywać między godz. 6:00 a 16:00.

Wichura oznacza porywy wiatru przekraczające 72 km/h, podczas gdy podmuchy przekraczające 115 km/h są już huraganem. Ponieważ wieczorem i w nocy trzeba się liczyć z porywami do 105 km/h, będą to wyjątkowo silne wichury, których nie notowano od wielu dni.

W czwartek wieczorem, w nocy i w piątek na północy utrzymają się niebezpieczne wichury, przed którymi ostrzega IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Nie tylko tam będzie jednak niebezpiecznie. Nieco tylko słabsze wichury wystąpią na całym Wybrzeżu. We wszystkich pozostałych nadmorskich powiatach województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz na północnym zachodzie warmińsko-mazurskiego możliwe będą porywy dochodzące do 85 km/h.

Tak silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, niszczyć dachy i zrywać linie energetyczne. Nie można więc wykluczyć, że wieczorem i w nocy może dochodzić do przerw w dostawie prądu.

Uwaga na wezbrania. Na Bałtyku sztorm

Wieczorne i nocne wichury w rejonie Pomorza mogą też powodować wezbrania wzdłuż Wybrzeża Wschodniego - informuje IMGW. Hydrolodzy nie wykluczają, że miejscami nad Bałtykiem osiągnięte zostaną stany ostrzegawcze.

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Na całym Wybrzeżu aktualne jest ostrzeżenie przed silnym sztormem. Według ekspertów trzeba się liczyć z wartościami do 10 stopni w skali Beauforta. Do tego od zachodu będą postępować opady deszczu, co dodatkowo obniży widzialność.

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