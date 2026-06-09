W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i silnymi opadami deszczu, które mają wystąpić w 13 województwach.

W różnych regionach kraju wydano ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami oraz alerty przed upałami.

Prognoza IMGW przewiduje zachmurzenie, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem oraz zmienny wiatr o porywach do 80 km/h.

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Ostrzeżenia I stopnia przed burzami zostały wydane dla całości województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego. Dodatkowo obowiązują one na terenie wybranych powiatów na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego.

W tym przypadku miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm. Lokalnie w czasie burz mogą wystąpić opady gradu. Silniejsze porywy wiatru sięgną nawet do 75 km/h.

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Przed nami burzowy dzień. Ostrzeżenia IMGW dla 13 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia II stopnia przed burzami. Obowiązują one na terenie wybranych powiatów na terenie województwa małopolskiego oraz śląskiego. Na tych terenach wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 20 do nawet 45 mm. Lokalnie wystąpią też silne porywy wiatru do 75 km/h oraz opady gradu.

Oznacza to, że alerty obowiązują w sumie w 13 województwach. Ostrzeżenia I stopnia zaczną obowiązywać we wtorek, na ogół o godz. 13, w niektórych powiatach o godz. 16. Wygasną one również we wtorek, pomiędzy godziną 18 a 23, w zależności od regionu. Alerty II stopnia obowiązują natomiast we wtorek od godz. 13 do godz. 23.

Równolegle dla wybranych powiatów IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami. Wejdą one w życie we wtorek o godz. 14 i przestaną obowiązywać tego samego dnia o godz. 18. Obejmą wybrane powiaty na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Na tych terenach termometry mogą wskazać nawet 30 st. C.

Będzie deszczowo, wystąpią burze. Prognoza pogody na wtorek

Prognoza pogody IMGW wskazuje, że w dzień na krańcach wschodnich będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest duże i umiarkowane zachmurzenie. Prognozowane są postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz suma opadów do około 20-25 mm, w rejonie Ziemi Świętokrzyskiej i południa Podkarpacia do 30-35 mm, a na południu Śląska i Małopolski do 40 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20°C na północnym zachodzie, około 25°C na południowym zachodzie, do 30°C lokalnie w centrum i na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, gdzie termometry wskażą od 18°C do 20°C.

Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany. Okresami na Pomorzu i w czasie burz można spodziewać się porywistych podmuchów. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

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