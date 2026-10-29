Z hukiem odeszła z rządu Tuska. Polacy ocenili Pełczyńską-Nałęcz

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Po odejściu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu sprawdzono, co o jej działaniach w roli minister myślą Polacy. Jak wynika z sondażu dla Onetu, niespełna co piąty pytany ma o niej dobre zdanie, natomiast 31,2 proc. wypowiada się negatywnie. Największą sympatię wyrażają osoby młode.

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była minister funduszy i polityki regionalnej, w sali konferencyjnej
Katarzyna Pełczyńska-NałęczJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu, a sondaż SW Research dla Onetu wykazał, że jej działania pozytywnie ocenia niespełna 20 procent ankietowanych.
  • Partia podjęła decyzję o usunięciu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z szeregów ugrupowania za działanie na szkodę partii.
  • Premier Donald Tusk zaproponował Agnieszkę Bartol, dotychczasową przedstawicielkę RP przy UE, na nowe stanowisko minister funduszy i polityki regionalnej.
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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w ubiegłym tygodniu ogłosiła rezygnację z funkcji minister funduszy i polityki regionalnej. Do jej zadań należało zarządzanie środkami unijnymi i koordynacja polityki rozwoju kraju.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w roli minister. Polacy ocenili

W sondażu SW Research dla Onetu jej działania w roli szefowej resortu pozytywnie ocenia 19,2 proc. pytanych Polaków. Przeciwnego zdania jest natomiast 31,2 proc. ankietowanych.

Jednak najwięcej badanych (34,2 proc.) deklaruje, że nie zna jej dokonań. Pozostałe 15,4 proc. nie było w stanie jednoznacznie wyrazić swojej opinii.

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Najwięcej dobrych ocen Pełczyńska-Nałęcz uzyskała w grupie badanych do 24 roku życia (27,9 proc. pozytywnych głosów i 6,4 proc. negatywnych). Najgorzej z kolei o byłej minister wypowiadają się respondenci powyżej 50 lat, z których 14,7 proc. patrzy na jej dokonania przychylnie, a 36,8 proc. negatywnie.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu przeprowadzono w dniach 27-28 października na reprezentatywnej grupie 800 dorosłych.

Odejście Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu

W czwartek 22 października Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała na platformie X, że odchodzi z rządu Donalda Tuska, "bo wartości są ważniejsze niż stołki".

"Partię zostawiam w rękach jej założyciela (Szymona Hołowni - red.), który odszedł, ale jednak wrócił. Życzę mu, by przypomniał sobie w imię jakich wartości szedł do władzy" - dodała.

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W ubiegłą sobotę Hołownia powiadomił, że zarząd ugrupowania zdecydował o usunięciu z partii Pełczyńskiej-Nałęcz za "działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii".

Premier Donald Tusk na wtorkowym posiedzeniu rządu ogłosił, że na stanowisko minister funduszy i polityki regionalnej nominuje Agnieszkę Bartol.

- Po rozmowie z marszałkiem Hołownią (...) zaproponuję panią Agnieszkę Bartol, stałą przedstawiciel RP przy UE, wieloletniego pracownika Rady Europejskiej na wysokich szczeblach - ogłosił Tusk, mówiąc o zmianach w ministerstwie.

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