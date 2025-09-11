Od rana w wielu miejscach Polski intensywnie pada deszcz. Lokalnie na północy i w centrum w ciągu godziny spadło do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Strefa opadów powoli się przemieszcza z południowego zachodu na północny wschód. Możliwe, że miejscami wczesnym popołudniem spadnie do 40 litrów wody - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda nie pozwoli nam się nudzić

"Dziś pogodowo sporo się będzie działo!" - podkreśla IMGW na swoim profilu na Facebooku. W większości województw przez cały dzień będzie pochmurnie i deszczowo. Z czasem na zachodzie i w centrum się rozpogodzi, jednak tam lokalnie mogą się pojawić burze. Zagrzmi też na południu.

Aura będzie bardziej jesienna niż letnia, z temperaturami od 17 stopni w centrum, na wschodzie oraz na Podhalu do maksymalnie 23 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich oraz na zachodzie i południowym zachodzie.

Na wschodzie i północy pogoda cały czas będzie wymagająca. Na wschodzie i Pomorzu Wschodnim suma opadów może sięgnąć 15-25 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz lokalne opady mogą sięgać około 30 litrów wody, a miejscami do 40 litrów.

"Uwaga - miejscami możliwe intensywne opady i silniejsze porywy wiatru. Zachowajcie ostrożność!" - podkreślają synoptycy IMGW w prognozach.

Intensywne ulewy przejdą przez cały kraj. Z czasem rozpogodzi się na zachodzie i w centrum

Tam, gdzie pogoda najmocniej może się dać we znaki, wydano ostrzeżenia pogodowe.

Uwaga nie tylko na ulewy

W Polsce obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu. Na Pomorzu Zachodnim oraz w centralnej części Wielkopolski obowiązują one do godz. 10-12:00. Na Pomorzu oraz w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia te pozostaną w mocy do godz. 16:00.

Oprócz ulew trzeba również uważać na burze, które skupią się na południowo-wschodniej części Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu obejmują całe Podkarpacie oraz południową część Małopolski. Tam mocniej popada deszcz, lokalnie grad, a wraz z burzami przyjdzie silny wiatr, osiągający w porywach do 70 km/h.

