Z chmur poleją się potoki wody. "Dziś pogodowo sporo się będzie działo!"
To będzie jeden z najbardziej deszczowych dni w ostatnim czasie. Przez cały nasz kraj przejdą intensywne ulewy, które najbardziej dadzą się we znaki na północy i wschodzie. Nie zabraknie również burz, które pojawią się na południu i przyniosą lokalne gradobicia oraz wiatr dochodzący w porywach do 70 km/h. IMGW wydał alerty pogodowe w kilku województwach.
Od rana w wielu miejscach Polski intensywnie pada deszcz. Lokalnie na północy i w centrum w ciągu godziny spadło do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Strefa opadów powoli się przemieszcza z południowego zachodu na północny wschód. Możliwe, że miejscami wczesnym popołudniem spadnie do 40 litrów wody - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pogoda nie pozwoli nam się nudzić
"Dziś pogodowo sporo się będzie działo!" - podkreśla IMGW na swoim profilu na Facebooku. W większości województw przez cały dzień będzie pochmurnie i deszczowo. Z czasem na zachodzie i w centrum się rozpogodzi, jednak tam lokalnie mogą się pojawić burze. Zagrzmi też na południu.
Aura będzie bardziej jesienna niż letnia, z temperaturami od 17 stopni w centrum, na wschodzie oraz na Podhalu do maksymalnie 23 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich oraz na zachodzie i południowym zachodzie.
Na wschodzie i północy pogoda cały czas będzie wymagająca. Na wschodzie i Pomorzu Wschodnim suma opadów może sięgnąć 15-25 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz lokalne opady mogą sięgać około 30 litrów wody, a miejscami do 40 litrów.
"Uwaga - miejscami możliwe intensywne opady i silniejsze porywy wiatru. Zachowajcie ostrożność!" - podkreślają synoptycy IMGW w prognozach.
Tam, gdzie pogoda najmocniej może się dać we znaki, wydano ostrzeżenia pogodowe.
Uwaga nie tylko na ulewy
W Polsce obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu. Na Pomorzu Zachodnim oraz w centralnej części Wielkopolski obowiązują one do godz. 10-12:00. Na Pomorzu oraz w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia te pozostaną w mocy do godz. 16:00.
Oprócz ulew trzeba również uważać na burze, które skupią się na południowo-wschodniej części Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu obejmują całe Podkarpacie oraz południową część Małopolski. Tam mocniej popada deszcz, lokalnie grad, a wraz z burzami przyjdzie silny wiatr, osiągający w porywach do 70 km/h.
