Od dłuższego czasu prognozowano pogorszenie pogody, które nastąpi na południu Polski. Ciekawe zjawiska zachodzą jednak nie tylko tam. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia trąb wodnych, jakie pojawiły się na Wybrzeżu. Wrażenie robi również ich liczba.

Trąby wodne nad Bałtykiem. Masa zdjęć

Trąby wodne, a także ich zalążki w czwartek zaobserwowano nad Bałtykiem, między innymi w rejonie Darłówka, Ustki, widziano je również w Łazach i Rowach. Dowody zaprezentowano na profilu Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info w serwisie X.

"Niesamowity widok miał miejsce kilka chwil temu w Darłówku, gdzie na jednej fotografii widać kilka zalążków trąb widnych! Jak wspominaliśmy wcześniej, takich przypadków może być dziś więcej, warto obserwować zatem Wybrzeże!" - czytamy w komentarzu do jednego z wpisów.

Swoje fotografie zamieścili również inni użytkownicy serwisu. Tego typu zjawiska udało się zaobserwować w wielu miejscach. Poniższe zdjęcie wykonano w rejonie miejscowości Łazy. "Oto kolejny przykład dzisiejszych możliwych trąb wodnych nad Bałtykiem!" - czytamy we wpisie.

Dostrzeżone nad Bałtykiem leje kondensacyjne miały różne rozmiary - niektóre nie zdołały się całkowicie uformować, inne zaś były w stanie niemal dotknąć powierzchni wody, jak widać na fotografii poniżej:

Pojawienie się tak licznych zjawisk tego typu blisko siebie jest prawdziwą rzadkością. Sprzyjają temu panujące czwartek na polskim wybrzeżu warunki, czyli dość ciepła woda oraz chłodniejsze powietrze.

Trąby wodne - mniejsze krewne tych lądowych

Trąba wodna to nic innego jak trąba powietrzna, która utworzyła się nad powierzchnią wody. Jak możemy przeczytać w słowniku dostępnym w serwisie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwykle ma mniejszą średnicę niż jej lądowy odpowiednik. Średnica leja trąby wodnej rzadko kiedy przekracza 30 metrów.

Tego typu zjawiska powstają wtedy, kiedy nad ciepłą wodę napłynie zimne powietrze. Może do tego dochodzić również podczas dobrej pogody. W czwartek w okolicy Ustki Bałtyk ma 17,2 st. C, a wielu miejscach temperatura wody przekracza 19 stopni. Przykładowo we Władysławowie wynosi 19,4 st. C, a w Krynicy Morskiej sięga 19,9 st. C.

W czwartek najsilniejszy wiatr spodziewany jest na południowym wschodzie Polski. Tam, podczas popołudniowych i wieczornych burz może on osiągać w porywach prędkość do 55 km/h.

