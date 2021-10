XXI Dzień Papieski. Kard. Nycz o nauczaniu Jana Pawła II

Metropolita warszawski przewodniczył eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W czasie liturgii modlono się w intencji stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Eucharystię koncelebrował prezes zarządu fundacji ks. Dariusz Kowalczyk.

"Nie lękajcie się"

Dzień Papieski obchodzony jest w niedzielę w Polsce oraz w środowiskach polonijnych na całym świecie pod hasłem "Totus Tuus".

Nawiązując do tegorocznego hasła Dnia Papieskiego "Nie lękajcie się", metropolita warszawski podkreślił w homilii, że Jan Paweł II nie głosił lęków, ale dawał na nie odpowiedź.

- Głosił przede wszystkim nadzieję, która jest w Jezusie Chrystusie - podkreślił hierarcha, przytaczając słowa papieża z jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny ze stołecznego Placu Zwycięstwa - "On wam niczego nie zabierze. On wszystko wie. Bez Niego trudno do końca zrozumieć człowieka".

Metropolita warszawski podkreślił, że nie wolno Polakom zlekceważyć bogactwa pontyfikatu Jana Pawła II. Wskazał, że naszym obowiązkiem jest przekazać jego wartość następnym pokoleniom.

Zauważył, że poprzez swoje pielgrzymki papież otworzył Kościół na świat, a świat na Kościół.

Zachęcił jednocześnie do spojrzenia w duchu wiary na pontyfikat papieża Franciszka i dostrzeżenie w nim kontynuacji tego, co zostawił Kościołowi Jan Paweł II. Przypomniał, że w Kościele działa Duch Święty i to On go prowadzi. - Misją Kościoła założonego przez Chrystusa jest zbawienie człowieka i zbawienie świata. Temu zbawieniu chcemy, jako ludzie Kościoła - wszyscy - duchowni i świeccy, każdy w swoim powołaniu i życiu służyć - wskazał kard. Nycz.

Apel o wsparcie

Zaapelował także o wsparcie Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", którą nazywamy w Polsce "żywym pomnikiem Jana Pawła II", ponieważ poprzez stypendia daje ona szansę młodym zdolnym ludziom z mniejszych miejscowości na kształcenie.

Kardynał podkreślił, że nauczanie Jana Pawła II, jego przepowiadanie Słowa Bożego było takie klarowne, jasne, żywe i skuteczne jak Słowo Boga. - Było dla świata jasnym i klarownym punktem odniesienia. Trzeba, żeby to pozostało w nas i dla nas po pontyfikacie Jana Pawła II - zaznaczył.

Nawiązując do biblijnej sceny spotkania młodzieńca z Chrystusem, powiedział, że Jezus zawsze daje człowiekowi wolność. - Jeśli chcesz... Nic nie musisz. Wszystko jest w granicach twojej wolności. Nawet gdybyś odszedł zasmucony, Jezus nie wycofuje swojego: "Jeśli chcesz..." - powiedział kard. Nycz.

Wskazał, że trzeba tę "boską metodę" stosować dziś także w kościelnym przepowiadaniu, zwłaszcza wobec ludzi młodych.

Na koniec kard. Nycz przekonywał, że człowiek jest w stanie podjąć Boże zaproszenie i żyć Ewangelią na co dzień, przyjmując Bożą łaskę.

Dzień Papieski obchodzony jest w Kościele katolickim od 2001 roku, zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 16 października (dzień wyboru kard. Wojtyły na papieża) jest natomiast świętem państwowym ustanowionym przez Sejm w lipcu 2005 r.