Choć na upał nie ma szans, na termometrach zobaczymy dość wysokie wartości: od 20 do 24 stopni Celsjusza na większości terenów. Chłodniej będzie nad morze oraz na południowym wschodzie: od 17 do 19 st. C. Najniższych temperatur doświadczą mieszkańcy terenów podgórskich Karpat, którzy nie mogą liczyć na więcej niż 14-16 stopni.