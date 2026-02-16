X nie działał. Globalna awaria serwisu
Globalna awaria serwisu X, czyli dawnego Twittera. Użytkownicy w Polsce zgłaszali problemy tysiące razy. Utrudnienia z dostępem do aplikacji występować miały na całym świecie. Serwis zaczął działać ponownie około godziny 15.30.
Problem z X pojawiły się przed godziną 15 w poniedziałek. Raporty o awariach odnotowano w serwisie DownDetector, gdzie internauci zgłaszają problemy z popularnymi aplikacjami i stronami internetowymi.
Między 14 i 15 liczba zgłoszeń wzrosła z kilku do ponad 40 tysięcy. X nie działa ani w wersji przeglądarkowej, ani jako aplikacja.
Serwis X do godziny 15.25 w żaden sposób nie skomentował problemów i na razie nie wiadomo, co stoi za awarią. X około 15.30 zaczął działać ponownie.
X, dawniej Twitter. Firma przejęta przez Muska
X nosił wcześniej nazwę Twitter. Powstał w 2006 roku i pod pierwszym szyldem działał do 2023. W 2022 roku akcję Twittera zakupił miliarder i twórca SpaceX Elon Musk.
W następnym roku spółka Twitter Inc. zakończyła działalność w wyniku fuzji z przedsiębiorstwem X Corp, której właścicielem jest Musk.