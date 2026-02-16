Problem z X pojawiły się przed godziną 15 w poniedziałek. Raporty o awariach odnotowano w serwisie DownDetector, gdzie internauci zgłaszają problemy z popularnymi aplikacjami i stronami internetowymi.

Między 14 i 15 liczba zgłoszeń wzrosła z kilku do ponad 40 tysięcy. X nie działa ani w wersji przeglądarkowej, ani jako aplikacja.

Serwis X do godziny 15.25 w żaden sposób nie skomentował problemów i na razie nie wiadomo, co stoi za awarią. X około 15.30 zaczął działać ponownie.

Więcej informacji wkrótce...

