W skrócie Premier Donald Tusk podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Gdyni podkreślił znaczenie poświęcenia marynarzy dla polskiej suwerenności.

Tusk omówił filary bezpieczeństwa Polski, takie jak ochrona granic, inwestycje w armię, współpraca regionalna oraz wsparcie dla Ukrainy.

Na wodach Zatoki Gdańskiej odbywa się parada morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i sojuszniczych oraz przelotem lotnictwa morskiego.

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Podczas przemówienia premier stwierdził, że "nie chcemy już bitew". - Chcemy uniknąć wojen, a uniknie ich ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny - stwierdził.

Premier wymienił cztery filary bezpieczeństwa Polski: pierwszy - "bezpieczne i szczelne granice", drugi - "realne sojusze i mądra polityka zagraniczna", trzeci - "wielkie inwestycje w naszą armię" i czwarty - "gospodarka, która się rozwija". - Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością. Cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy - ocenił premier.

W tym kontekście szef polskiego rządu mówił o ochronie granicy z Rosją i Białorusią, Tarczy Wschód, czy budowie nowoczesnej regionalnego sojuszu z Litwą, Łotwą, Estonią czy Szwecją z udziałem Niemców i Wielkiej Brytanii.

Podkreślił, że polska gospodarka rozwija się obecnie cztery razy szybciej niż niemiecka i pięć razy szybciej niż francuska. - I robimy to w sytuacji trudnej geopolitycznie, bardzo wymagającej - zwrócił uwagę Tusk.

W kontekście bezpieczeństwa granicy premier stwierdził, że chciałby powiedzieć wszystkim, którzy chcą naruszyć polską granicę, że "nie przejdziecie bez zgody państwa polskiego polskiej granicy". - Dzisiaj granica z Rosją i Białorusią jest szczelna i nikt nie ma szansy się przez nią przedrzeć - powiedział.

- Nikt nie może mieć wątpliwości, że wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją, to nasze bezpieczeństwo - zaznaczył również Tusk. Stwierdził też, że Polska jest wiarygodnym sojusznikiem w ramach NATO i blisko współpracuje m.in. ze Stanami Zjednoczonymi.

Donald Tusk: Wzywam wszystkich polityków

- Te cztery filary nie będą skuteczne, jeśli ci, którzy źle życzą Polsce, znajdą sojuszników wewnątrz (kraju - red.) - dodał. Donald Tusk podkreślił, że "nie możemy pozwolić, żeby zdrada i głupota" podzieliły Polskę.

- Wzywam wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą "Polska" i wznoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości, oni najczęściej doprowadzają do problemów i porażek - mówił premier.

Donald Tusk dodał, że "niektórzy kończą na Białorusi, albo w Naddniestrzu", ale trzeba skończyć "ze złą polityką niektórych partii w Polsce" ze względu na bezpieczeństwo. Odniósł się w ten sposób do sprawy Marcina Romanowskiego.

Podczas wystąpienia premier podziękował także służbom mundurowym, a paradę morską i defiladę w Warszawie nazwał: "listem otwartym do naszych sąsiadów, sojuszników i naszych wrogów". - Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna - podkreślił Tusk.

- Bezpieczny dom to jest największy dar naszego pokolenia dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla przyszłej Polski - podkreślił premier.

Parada morska w Gdyni. Można zobaczyć polskie okręty

Na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbywa się parada morska, w której udział wezmą okręty Marynarki Wojennej. Jak zapowiedział MON, w specjalnym szyku w paradzie udział ma brać ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych.

Na wodach Zatoki Gdańskiej będzie można zobaczyć np. polskie fregaty klasy Oliver Hazard Perry, które po wycofaniu ze służby zostały przekazane Polsce przez Amerykanów na początku XXI wieku i obecnie czekają na zastąpienie przez nowoczesne konstrukcje, budowane w ramach programu Miecznik; pierwszy okręt tego typu, ORP Wicher, został ochrzczony i zwodowany w Gdyni w tym tygodniu.

W szyku okrętów zaprezentuje się również korweta ORP Kaszub, niszczyciele min klasy Kormoran II, okręty transportowo-minowe klasy Lublin, okręt dowodzenia ORP Kontradmirał Xawery Czernicki czy okręty ratownicze ORP Piast i ORP Lech, jak również okręty hydrograficzne ORP Heweliusz i ORP Arctowski.

Na trasie parady morskiej odbędzie się również przelot lotnictwa morskiego; w tym samolotów Bryza czy śmigłowców AW101. Zobaczyć będzie też można zakupiony w Szwecji samolot AWACS Saab 340 używany do monitorowania przestrzeni powietrznej. Jak wskazuje resort obrony, najlepszym punktem obserwacyjnym będzie Skwer Kościuszki w Gdyni.



