W skrócie Radosław Sikorski wezwał prezydenta Karola Nawrockiego do wypełniania konstytucyjnych obowiązków ws. nominacji ambasadorskich.

Według szefa MSZ na podpisy prezydenta czeka obecnie ponad 40 kandydatów na ambasadorów, a ponad 30 osób nadal nie zostało formalnie odwołanych ze swoich stanowisk.

Wcześniej Marcin Przydacz oskarżył rząd o wywieranie nacisków i obniżanie powagi państwa poprzez występowanie o zgody dla kandydatów nieuzgodnionych wcześniej z Belwederem.

Spór dotyczący nominacji ambasadorskich trwa od ponad dwóch lat. W wielu placówkach dyplomatycznych obowiązki szefów pełnią dyplomaci w randze charge d'affaires.

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- Na podpisy czeka czterdziestu paru, zgodnie z prawem złożonych kandydatów i ponad 30 jest też nieodwoływanych - odpowiedział reporterce Polsat News Radosław Sikorski, pytany o spór dotyczący nominacji ambasadorskich.

Wicepremier zauważył, że Karol Nawrocki "przyjął metodę" i wykorzystuje "protokolarne obowiązki" do nieprzyjmowania ślubowania od sędziów oraz niepodpisywania listów uwierzytelniających ambasadorom.

Zdaniem Sikorskiego Nawrocki gra na paraliż kolejnych instytucji. - Jak się chce stworzyć ustrój prezydencki, to trzeba mieć 2/3 na zmianę konstytucji - zaznaczył.

Następnie szef MSZ dodał: - Wzywam pana prezydenta do wypełniania swoich konstytucyjnych obowiązków.

Spór o ambasadorów. Ruch rządu, krytyka z obozu prezydenta

W sobotę szef prezydenckiego Biura Spraw Międzynarodowych ogłosił, że do kilkunastu stolic wpłynęły pisma z MSZ o zgodę na przyjazd nowo mianowanych ambasadorów.

Marcin Przydacz podkreślił, że wspomnianych kandydatur nie uzgodniono z Karolem Nawrockim. Zarazem oskarżył stronę rządową o tworzenie "atmosfery nacisku" na głowę państwa.

"MSZ prosi obce rządy o udzielenie zgody na akredytację osób, choć doskonale wie, że osoby te ambasadorami nie zostaną. Obniża tym samym powagę i wiarygodność naszego państwa" - tłumaczył.

Szef prezydenckiego Biura Spraw Międzynarodowych Marcin Przydacz zakomunikował, że nieuzgodniona z Belwederem grupa ambasadorów nie otrzyma listów uwierzytelniających od Karola Nawrockiego.

Radosław Sikorski o trzech ambasadorach. "Namówiono ich na skrócenie kadencji"

Wpis Przydacza doczekał się riposty. Radosław Sikorski na antenie TVP Info podkreślił, że w kwestii ambasadorów - podobnie jak w wypadku sędziów - prezydent Nawrocki nie może mianować, kogo chce, tylko "jako głowa państwa jest formalnym organem, który podpisuje nominacje i wystawia listy akredytacyjne wobec głów państw".

Szef MSZ zwrócił uwagę, że to otoczenie prezydenta i sam prezydent "właśnie namówili trzech ambasadorów na skrócenie swoich kadencji", otwiera się w nowym oknie. - I co, MSZ ma nie proponować po pierwsze, żeby zostali formalnie odwołani po to, żeby tamtym państwom to notyfikować? I po drugie, mamy nie przedstawiać nowych kandydatów? Przecież to jest absurdalne - zauważył.

Kandydaci na stanowisko ambasadora RP w Chinach, Rumunii i przy ONZ zostaną najpierw przedstawieni premierowi i Konwentowi Służby Zagranicznej. - Sprawy idą normalnym torem. Najpierw znalezienie kandydata, zgoda kandydata, potem opinia kontrwywiadu, konwent, agrément i Komisja Spraw Zagranicznych. Dopiero na końcu tego procesu jest prezydent, który - tak jak w wypadku sędziów, ministrów - nie może sobie mianować, kogo chce, tylko jako głowa państwa jest formalnym organem, który podpisuje nominacje i wystawia listy akredytacyjne wobec głów państw - stwierdził w TVP Info.

Przydacz vs. Sikorski. "Mam wrażenie, że jest w coraz gorszym stanie"

To jednak nie koniec wymiany zdań między politykami. Podczas konferencji prasowej w niedzielę szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz został zapytany o słowa Radosława Sikorksiego.

Minister spraw zagranicznych zarzucił Pałacowi Prezydenckiemu, że najpierw nakłania ambasadora RP w Pekinie do opuszczenia placówki, a następnie zabiega o wizytę Karola Nawrockiego w Chinach.

- Mam wrażenie, że w coraz gorszym stanie jest pan minister Sikorski, jeśli chodzi o jego stan emocjonalny, także i psychofizyczny - stwierdził Przydacz, odpowiadając na pytanie dziennikarza.

Przedstawiciel prezydenta skrytykował dotychczasową działalność Sikorskiego, przypominając m.in. politykę resetu z Rosją, zaproszenie Siergieja Ławrowa na naradę ambasadorów oraz stanowisko wobec Nord Stream.

- Możemy przypomnieć jego seksistowskie żarty, komentarze na temat urzędniczek, wiele rzeczy w ramach tych 11 lat jego ministrowania się wydarzyło i w większości, tak jak chociażby namawianie Polski do dołączenia się do gazociągu Nord Stream, to nie były dobre rzeczy. Więc jeśli chce coś głupiego zobaczyć, to sugeruję zerknąć w kalendarz panu ministrowi Sikorskiemu i zobaczyć, co robił przez te 11 lat, bo większość z tych jego działań była niestety głupia i w dużej mierze częściowo szkodliwa dla interesu państwa polskiego - mówił Przydacz.

Odnosząc się do sprawy ambasadora w Pekinie Jakuba Kumocha, Przydacz zapewnił, że nikt nie nakłaniał go do rezygnacji, a decyzję podjął samodzielnie w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wyjaśnił również, że zaproszenie dla Karola Nawrockiego do Chin wpłynęło już w ubiegłym roku, a obecnie trwają rozmowy dotyczące terminu wizyty.

- O tym wie ambasada w Pekinie, o tym wiedzą urzędnicy w MSZ. Nie wie tylko o tym pan minister Sikorski - podsumował.

Kilkudziesięciu ambasadorów czeka na podpis prezydenta

Spór na linii MSZ - prezydent dotyczący nominacji ambasadorskich trwa od ponad dwóch lat. W marcu 2024 roku minister Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur - zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - zostanie wycofanych.

Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta". Na miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci nieposiadający statusu ambasadorów; są to szefowie placówek w randze charge d'affaires.

Po objęciu prezydentury przez Karola Nawrockiego spór dotyczący nominacji ambasadorskich nie został rozwiązany.



