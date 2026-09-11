Wzywają Nawrockiego do przyjęcia ślubowania. Chodzi o sędziego TK

Szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział na pismo szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Bogucki napisał do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego list, w którym wskazał na wątpliwości formalne dotyczące wyboru Macieja Berka na sędziego TK.

W piśmie Siwiec stwierdził, że próba kwestionowania przez Boguckiego wyborów posłów do Sejmu jest bezpodstawna.

"Skierowane do marszałka Sejmu pismo kwestionujące prawidłowość wyboru przez Sejm pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach prawa powszechnie obowiązującego o charakterze materialnoprawny czy proceduralnym" - napisał w liście do prezydenta szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

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