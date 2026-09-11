Wzywają Nawrockiego do przyjęcia ślubowania. Chodzi o sędziego TK

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

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Szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec skierował do prezydenta pismo, w którym wyraził oczekiwanie, że Karol Nawrocki niezwłocznie zaprzysięży Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Siwiec stwierdził, że wcześniejsze pismo prezydenta kwestionujące prawidłowość wyboru sędziego TK "nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach prawa".

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Szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział na pismo szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Bogucki napisał do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego list, w którym wskazał na wątpliwości formalne dotyczące wyboru Macieja Berka na sędziego TK.

W piśmie Siwiec stwierdził, że próba kwestionowania przez Boguckiego wyborów posłów do Sejmu jest bezpodstawna.

"Skierowane do marszałka Sejmu pismo kwestionujące prawidłowość wyboru przez Sejm pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach prawa powszechnie obowiązującego o charakterze materialnoprawny czy proceduralnym" - napisał w liście do prezydenta szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

Więcej informacji wkrótce.

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