Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w drugiej połowie listopada KO uzyskałaby 32 proc., PiS - 31 proc., Konfederacja - 13 proc., Trzecia Droga - 7 proc., a Lewica - 6 proc. poparcia - wynika z sondażu CBOS. W porównaniu do poprzedniego sondażu, przeprowadzonego w dniach 4-6 listopada - gdy dopiero rozstrzygały się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych - poparcie dla KO zmniejszyło się o 2 pkt. proc. - z 34 do 32 proc.

