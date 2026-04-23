W skrócie Majątek rosyjskich miliarderów wzrósł w ciągu roku o 11 proc., osiągając 696,5 miliarda dolarów według Forbesa.

Na szczycie listy najbogatszych w Rosji znajduje się Aleksiej Mordaszow z rodziną z majątkiem szacowanym na 37 miliardów dolarów, a kolejne miejsca zajmują Władimir Potanin i Wagit Alekperow.

Według agencji Reutera rosyjscy miliarderzy pomnażają swoje majątki mimo surowych zachodnich sankcji, a nowe unijne restrykcje obejmują całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

Jak poinformował Forbes, w ciągu ostatniego roku majątek rosyjskich miliarderów wzrósł o 11 proc. - z 625,5 mld dol. do 696,5 mld dol. Na pierwszym miejscu w rankingu 155 najbogatszych miliarderów w Rosji uplasował się Aleksiej Mordaszow wraz z rodziną, którego majątek oszacowano na 37 mld dol. Stanowi to wzrost o 8,4 mld dol. w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem.

Na drugiej pozycji znalazł się Władimir Potanin, który w latach 1996-1997 pełnił funkcję rosyjskiego wicepremiera. Obecnie jest on prezesem firmy Interros, która posiada udziały w MMC Norylski Nikiel, Roza Chutor, Rosbank, Yandex oraz TCS Group Holding. W najnowszym zestawieniu jego majątek oszacowano na 29,7 mld dol.

Tuż za nim znalazł się biznesmen Wagit Alekperow, który od 1993 do 2022 roku pełnił funkcję prezesa rosyjskiego giganta naftowego Łukoil. Zdaniem Forbesa jego majątek wynosi obecnie 29,5 mld dol.

Rosyjscy miliarderzy rosną w siłę. Ich majątek zwiększa się mimo sankcji

Jak podkreśla Reuters, rosyjscy miliarderzy zwiększyli swój majątek mimo zachodnich sankcji, określonych przez agencję mianem surowszych niż kiedykolwiek.

Jak zauważono, najbogatsi Rosjanie są powiązani z ogromnymi rezerwami zasobów naturalnych, które Rosja eksportowała na rynki światowe od dziesięcioleci. Ich majątek rósł również wtedy, gdy zakłócenia w przepływach handlowych podniosły ceny surowców.

W środę media obiegła informacja o wstępnej zgodzie ambasadorów państw członkowskich Unii Europejskiej na pożyczkę dla Ukrainy oraz 20. pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Obie decyzje były dotąd blokowane przez Węgry i Słowację, które domagały się naprawy rurociągu Przyjaźń.

Jak przekazała PAP, nowe sankcje obejmują m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

Źródła: Forbes, agencja Reutera

