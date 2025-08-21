Wznowienie szczepień przeciw COVID-19. Resort zdrowia wydał komunikat

Aleksandra Czurczak

Ministerstwo Zdrowia planuje wznowienie szczepień przeciw COVID-19. Datę wyznaczano na koniec września. Obecnie nie ma dostępnych szczepionek, a resort oczekuje na dostawy tych, które stosowane są już przeciwko nowemu wariantowi wirusa.

COVID-19. Ministerstwo Zdrowia wznowienie szczepień od września (zdj. ilustracyjne)
COVID-19. Ministerstwo Zdrowia wznowienie szczepień od września (zdj. ilustracyjne)Artur Szczepanski/REPORTEREast News

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sezonie epidemicznym 2025/2026 powinny być stosowane szczepionki przeciw wariantowi LP.8.1 wirusa - zaznaczyło Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

"Obecnie oczekujemy na dostawy szczepionek. Pod koniec września 2025 r. planowane jest wznowienie szczepień przeciw COVID-19" - podkreślono.

    Obecnie nie ma dostępnych szczepionek przeciw COVID-19 i od 29 lipca do czasu zakupu nowych szczepionek nie ma możliwości zaszczepienia się. Na razie nie są wystawiane nowe skierowania na szczepienia, a wystawione przed 5 lipca będą ważne do czasu pojawienia się nowej szczepionki - wynika z informacji na stronie internetowej pacjent.gov.pl.

    Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w lutym informowała, że LP.8.1 jest jednym z dwóch monitorowanych wariantów SARS-CoV-2, a drugim jest XEC.

    Ryzyko dla zdrowia publicznego stwarzane przez wariant LP.8.1 WHO oceniła jako niskie w skali globalnej. Organizacja zaznaczyła, że dalsze rozprzestrzenianie się tego wariantu samo w sobie prawdopodobnie nie zwiększy obciążenia krajowych systemów zdrowia publicznego w porównaniu z innymi subwariantami Omikronu.

      WHO. Formalnie pandemia się nie skończyła

      Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pandemię COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 ogłosiła 11 marca 2020 r.

      Trzy lata później, 5 maja 2023 r. WHO ogłosiła zakończenie stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) w związku z COVID-19.

      Eksperci wyjaśniali wówczas, że WHO nie odwołała drugiego stanu, który dotyczy samej pandemii, czyli formalnie pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła.

      Pandemia oznacza pojawienie się nowego patogenu w skali globalnej, szybko się rozprzestrzeniającego o znaczącym poziomie patogenności.

