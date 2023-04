W planach przewoźnika jest wzmocnienie 85 pociągów dodatkowymi blisko 100 wagonami, a także pięcioma elektrycznymi zespołami trakcyjnymi ED74, które będą jeździć na popularnych trasach od 28 kwietnia do 7 maja.

PKP Intercity wzmacnia się na majówkę. Na których trasach pojawią się dodatkowe pociągi?

Z dodatkowych wagonów skorzystają podróżni wyruszający m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Łodzi, Katowic czy Lublina, którzy pojadą do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, np. do Kołobrzegu. Liczba wagonów przewidzianych do wzmocnienia rozkładowych połączeń z każdym dniem ma rosnąć.

PKP Intercity ma ponadto uruchomić dodatkowe połączenia na najbardziej popularnych kierunkach. Podróż na Mazury ułatwi mieszkańcom Warszawy dodatkowy pociąg IC Żeromski - BIS relacji Warszawa - Olsztyn, a dla miłośników polskiego morza uruchomione zostaną dodatkowe połączenia IC Bałtyk - BIS, IC Pobrzeże - BIS oraz IC Heweliusz - BIS, które do Gdyni wyruszą kolejno z Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Podczas długiego majowego weekendu PKP Intercity zaplanowało uruchomienie ośmiu dodatkowych składów. Chodzi o składy:

- IC 7550 Bałtyk - BIS - relacji Poznań - Gdynia; kursujący 29, 30 kwietnia oraz 3, 6 i 7 maja;

- IC 5750 Bałtyk - BIS - relacji Gdynia - Poznań; kursujący 29, 30 kwietnia oraz 3, 6, 7 maja;

- IC 65161 Heweliusz - BIS - relacji Wrocław - Gdynia; kursujący 29 kwietnia i 6 maja;

- IC 56160 Heweliusz - BIS - relacji Gdynia - Wrocław; kursujący 30 kwietnia i 7 maja;

- IC 15159 Żeromski - BIS - relacji Warszawa - Olsztyn; kursujący 29 kwietnia i 6 maja;

- IC 51158 Żeromski - BIS - relacji Olsztyn - Warszawa; kursujący 30 kwietnia i 7 maja;

- IC 1517 Pobrzeże - BIS - relacji Warszawa - Gdynia; kursujący 29 kwietnia i 6 maja;

- IC 5116 Pobrzeże - BIS - relacji Gdynia - Warszawa; kursujący 30 kwietnia i 7 maja.

Dodatkowo 1 maja na torach zadebiutuje nowy pociąg IC Kinga, który połączy Warszawę z Krakowem. Będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się między innymi w Radomiu i Kielcach. Połączenie będzie obsługiwane nowoczesnym elektrycznym zespołem trakcyjnym ED160 FLIRT, na pokładzie którego będzie klimatyzacja i udogodnienie dla podróżnych z niepełnosprawnościami, rowerzystów czy rodzin dziećmi. Także od 1 maja krakowianie zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Bydgoszczy, zaś bydgoszczanie - do Łodzi i Krakowa, a to dzięki wydłużeniu do Bydgoszczy relacji pociągu IC Kazimierz, kursującego pomiędzy Łodzią Fabryczną a Krakowem.

Zniżki w PKP Intercity. Kto kupi tańsze bilety?

PKP Intercity przypomina, że pasażerowie, którzy planują podróże w większym gronie mogą skorzystać z oferty dla małych grup - Taniej z Bliskimi. Aby z niej skorzystać wystarczy podróżować w grupie od 2 do 6 osób - wszyscy jej członkowie otrzymują wtedy 30 proc. zniżki od bazowych cen biletów. Oferta ta łączy się z ulgami ustawowymi i obowiązuje w pociągach kategorii TLK oraz IC w relacjach krajowych. Bilety należy kupić najpóźniej jeden dzień przed wyjazdem. Dostępna jest również oferta promocyjna - Bilet Rodzinny - na połączenia ekspresowe EIC i EIP. Pozwala ona obniżyć koszty podróży o 30 proc.

Ponadto we wszystkich pociągach PKP Intercity w relacjach krajowych można korzystać z Karty Dużej Rodziny, która daje 30 proc. rabatu podczas wspólnej podróży co najmniej dwóch osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Przewoźnik przypomina, że dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia, podróżują z PKP Intercity z ulgą 100 proc. w wagonach 2. klasy. Wystarczy pobrać dla nich bilet z tą ulgą. Starszym dzieciom i młodzieży szkolnej przysługuje ustawowa ulga w wysokości 37 proc. - na podstawie legitymacji szkolnej. Również studenci mają prawo do ulgi ustawowej, dzięki niej z ważną legitymacją studencką w pociągach PKP Intercity każdej relacji krajowej pojadą taniej o 51 proc.

Z ulgą pociągami PKP Intercity mogą też podróżować seniorzy. Bilet Seniora to stała oferta tańszych przejazdów dla każdego, kto ukończył 60 rok życia. Zniżka 30 proc. obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie.