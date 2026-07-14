Wzmocni wschodnią granicę Polski. Powołano Komponent Obrony Pogranicza
Tak jak przed laty Polska tworzyła Korpus Ochrony Pogranicza, dziś powołujemy Komponent Obrony Pogranicza - przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, KOP ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski. Szczegóły dotyczące nowej struktury oraz jej dowódców podane zostaną w środę.
W skrócie
- Minister obrony narodowej ogłosił powołanie Komponentu Obrony Pogranicza jako kolejny krok we wzmacnianiu wschodniej granicy Polski.
- Struktura Komponentu Obrony Pogranicza zostanie oparta o cztery brygady Wojsk Obrony Terytorialnej rozmieszczone przy wschodniej granicy.
- Nowa formacja będzie współpracować ze Strażą Graniczną i nawiązuje nazwą do przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza.
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Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek o powołaniu Komponentu Obrony Pogranicza, który ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski.
"Tak jak przed laty Polska tworzyła Korpus Ochrony Pogranicza, dziś powołujemy Komponent Obrony Pogranicza" - napisał szef MON na platformie X.
We wpisie podkreślił, że "to kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy - obok Tarczy Wschód, przeznaczonych na nią 10 mld złotych i działań, które znacząco ograniczyły skuteczność nielegalnych prób przekroczenia granicy".
"Jutro przedstawię szczegóły i wyznaczę dowódców" - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz: Powołujemy Komponent Obrony Pogranicza
W środę w południe w siedzibie resortu obrony planowana jest uroczystość wręczenia decyzji o wyznaczeniach na nowe stanowiska służbowe.
Komponent Obrony Pogranicza (KOP) ma powstać w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej z czterech brygad rozmieszczonych przy wschodniej granicy Polski.
Koncepcję jego utworzenia zatwierdził w październiku ubiegłego roku szef MON. Zadaniem KOP ma być m.in. przejęcie większej odpowiedzialności za ochronę granicy i odciążenie innych jednostek wojskowych zaangażowanych obecnie w operację "Bezpieczne Podlasie".
W skład KOP mają wejść: 1. Podlaska Brygada OT, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada OT, 19. Nadbużańska Brygada OT oraz 20. Przemyska Brygada OT. Formacja ma współpracować ze Strażą Graniczną oraz uczestniczyć w działaniach związanych z programem Tarcza Wschód.
Nazwa KOP nawiązuje do działającego w okresie międzywojennym Korpusu Ochrony Pogranicza, powołanego w 1924 r. do ochrony wschodniej granicy II RP.