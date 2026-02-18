Wzięła ślub, przebywając na L4. ZUS kazał oddać pieniądze. Jest finał sprawy

Spis treści: Ślub na L4. ZUS dopatrzył się nadużycia Ubezpieczona skierowała sprawę do sądu Wygrana w sądzie. ZUS nie miał racji

Sprawę Anny M. (dane zmienione), która postanowiła wyjść za mąż, przebywając na L4, opisuje serwis prawo.pl. Kobieta jest asystentką stomatologiczną, przewlekle chorującą na cukrzycę typu 1. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu pogarszającego się stanu zdrowia w ciąży - Anna zmagała się z przewlekłym zmęczeniem, problemami z utrzymaniem stałego poziomu glukozy, migrenami oraz nudnościami.

Z tego też powodu od 12. tygodnia ciąży przebywała na L4. Jak podaje prawo.pl, zgodnie z zaleceniami lekarzy miała prowadzić oszczędny tryb życia, tzn. wychodzić na krótkie spacery i utrzymywać kontakty z rodziną, ale się nie przemęczać.

Ślub na L4. ZUS dopatrzył się nadużycia

W czasie, gdy Anna przebywała na L4 zawarła związek małżeński, po ślubie uczestniczyła również w rodzinnym obiedzie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał tę sytuację za wykroczenie - zwolnienie zostało wykorzystane niezgodne z celem.

W związku z tym zakład wydał decyzję odmowy prawa do zasiłku chorobowego. Co więcej, zażądał zwrotu wypłaconego wcześniej świadczenia.

Ubezpieczona skierowała sprawę do sądu

Kobieta nie zgodziła się z decyzją ZUS i postanowiła skierować sprawę do sądu.

Sprawę prowadził Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu. Organ państwowy wskazał, iż zgodnie z prawem istnieje możliwość odebrania zasiłku w przypadku wykorzystania L4 sprzecznie z jego celem. Dotyczy to m.in. udziału w imprezach rozrywkowych czy wykonywania pracy zarobkowej.

W przypadku Anny sąd zwrócił uwagę na konkretne okoliczności, wskazując, że miały one charakter incydentalny. Ponadto kluczową informacją była adnotacja lekarska widniejąca na zwolnieniu - chora mogła chodzić. Co w praktyce oznaczało, że może wykonywać zwykłe, codzienne czynności.

Wygrana w sądzie. ZUS nie miał racji

Ślub wraz z rodzinnym obiadem, zgodnie z orzeczeniem sądu, wpisywały się w te ramy. Wydarzenie to nie miało charakteru rozrywkowego, nie stanowiło znaczącego obciążenia dla organizmu i trwało krótko. Tym samym nie wykraczało poza czynności dopuszczalne na zwolnieniu lekarskim.

Ponadto sąd wziął pod uwagę, że postanowienie o ślubie zostało podjęte jeszcze przed wystawieniem L4, a Anna chciała wyjść za mąż również po to, aby ojciec dziecka mógł podejmować formalne decyzje w jego sprawie.

Orzeczenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z 9 grudnia 2025 r., sygn. akt IV U 880/25, jest prawomocne. Zgodnie z nim kobiecie przyznano prawo do zasiłku chorobowego, zaś obowiązek zwrotu świadczenia do ZUS został uchylony.

Źródło: prawo.pl

"Nie umieją w demokrację". Pełczyńska-Nałęcz o odejściach z Polski 2050 Polsat News Polsat News