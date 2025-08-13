Wzbiera upalna fala. W środę poczujemy wyraźną zmianę

Jakub Wojciechowski

Upały wracają do Polski i zaleją wiele województw. Najgoręcej będzie na zachodzie, gdzie miejscami zanotujemy do 32 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami w 11 województwach.

Fala upałów w środę dotrze do Polski. Najgoręcej będzie na Ziemi Lubuskiej
Fala upałów w środę dotrze do Polski. Najgoręcej będzie na Ziemi Lubuskiej

Poranek okazał się najchłodniejszy na południowych krańcach Polski. O godz. 7:00 w Jeleniej Górze zanotowano 10,2 st. C. Sytuacja szybko się jednak zmieni, ponieważ w ciągu dnia zrobi się gorąco. Środa będzie pierwszym dniem nowej fali upałów - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wszędzie słońce, czasem deszcz

Pogoda w środę będzie bardzo przyjazna i słoneczna, z czystym niebem nad większością Polski. Nieco więcej chmur może się zgromadzić nad centralną i północną częścią kraju i tam może przelotnie popadać słaby deszcz.

Z powodu prognozowanego upału w 11 województwach wciąż obowiązują pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia, które wydano we wtorek. Obejmują one województwa:

  • lubuskie;
  • południowo-zachodnią część zachodniopomorskiego;
  • wielkopolskie (bez powiatu złotowskiego);
  • południową część kujawsko-pomorskiego;
  • większość dolnośląskiego (bez powiatów na południu);
  • opolskie;
  • łódzkie;
  • śląskie (bez powiatu żywieckiego);
  • południowo-zachodnie krańce mazowieckiego;
  • zachodnią część świętokrzyskiego;
  • północno-zachodnie powiaty małopolskiego.

Najcieplej będzie na Ziemi Lubuskiej, gdzie w najgorętszych godzinach dnia termometry mogą pokazać do 32 stopni Celsjusza. Upałów do 30-31 stopni można też spodziewać się nie tylko na zachodzie, lecz również w centrum, na południu i południowym zachodzie.

Mapa temperatur z podziałem na regiony Polski i okolicznych krajów, obrazująca prognozowane wartości temperatury na wysokości 2 metrów nad ziemią, z intensywnym zaznaczeniem najwyższych temperatur w centralnej i południowej Polsce sięgających nawet 32-...
Środa będzie upalnym dniem, zwłaszcza na zachodzie i południu PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Chłodniej w środę będzie na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, gdzie można liczyć na maksymalnie 24-25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

    Pogoda przynosi upał do wielu miejsc

    Rano i wieczorem w całym kraju pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm, jednak w ciągu dnia sytuacja w wielu miejscach się pogorszy.

    Mapa Polski z zaznaczoną datą 13.08.2025, w której większość terytorium kraju jest wypełniona skośnym cieniowaniem oraz skrótem 'k-n-k' w centralnej części. Dolny pasek ekranu informuje o znacznym obciążeniu gorącem w formie komunikatu ostrzegawczego. ...
    Z powodu upału w ciągu dnia w wielu miejscach warunki będą niekorzystneIMGWmateriał zewnętrzny

    Z powodu gorąca praktycznie wszędzie warunki przejściowo pogorszą się do niekorzystnych. Najmocniej mogą to odczuć mieszkańcy zachodnich i południowych regionów Polski.

