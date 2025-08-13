Poranek okazał się najchłodniejszy na południowych krańcach Polski. O godz. 7:00 w Jeleniej Górze zanotowano 10,2 st. C. Sytuacja szybko się jednak zmieni, ponieważ w ciągu dnia zrobi się gorąco. Środa będzie pierwszym dniem nowej fali upałów - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wszędzie słońce, czasem deszcz

Pogoda w środę będzie bardzo przyjazna i słoneczna, z czystym niebem nad większością Polski. Nieco więcej chmur może się zgromadzić nad centralną i północną częścią kraju i tam może przelotnie popadać słaby deszcz.

Z powodu prognozowanego upału w 11 województwach wciąż obowiązują pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia, które wydano we wtorek. Obejmują one województwa:

lubuskie ;

południowo-zachodnią część zachodniopomorskiego ;

wielkopolskie (bez powiatu złotowskiego);

południową część kujawsko - pomorskiego ;

większość dolnośląskiego (bez powiatów na południu);

opolskie ;

łódzkie ;

śląskie (bez powiatu żywieckiego);

południowo-zachodnie krańce mazowieckiego ;

zachodnią część świętokrzyskiego ;

północno-zachodnie powiaty małopolskiego.

Najcieplej będzie na Ziemi Lubuskiej, gdzie w najgorętszych godzinach dnia termometry mogą pokazać do 32 stopni Celsjusza. Upałów do 30-31 stopni można też spodziewać się nie tylko na zachodzie, lecz również w centrum, na południu i południowym zachodzie.

Środa będzie upalnym dniem, zwłaszcza na zachodzie i południu Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Chłodniej w środę będzie na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, gdzie można liczyć na maksymalnie 24-25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda przynosi upał do wielu miejsc

Rano i wieczorem w całym kraju pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm, jednak w ciągu dnia sytuacja w wielu miejscach się pogorszy.

Z powodu upału w ciągu dnia w wielu miejscach warunki będą niekorzystne IMGW materiał zewnętrzny

Z powodu gorąca praktycznie wszędzie warunki przejściowo pogorszą się do niekorzystnych. Najmocniej mogą to odczuć mieszkańcy zachodnich i południowych regionów Polski.

